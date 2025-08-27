　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

刮鬍也有禁忌？「洗澡前、運動後」最NG　恐害臉上冒紅疹

▲▼ 刮鬍泡,刮鬍子。（圖／CFP）

▲原來刮鬍也要挑時間，「錯時刮鬍」恐引發感染。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

對許多男性來說，「刮鬍子」就像刷牙一樣，是每天必做的清潔步驟，但你知道嗎？刮鬍子要是抓錯時間，不但刮不乾淨，還可能讓皮膚紅腫、發癢，甚至增加感染風險，食藥署近日就在臉書粉絲團「TFDA 化粧品安全使用」提醒，「洗澡前」和「運動前後」這兩個時段最好避免刮鬍，否則小心皮膚吃不消！

首先，很多人習慣「先刮鬍再洗澡」，覺得這樣流程更順，但其實這是錯誤觀念。食藥署指出，剛刮完鬍子，皮膚上會留下許多肉眼看不到的小傷口，如果馬上用熱水沖，加上沐浴乳、洗髮精的刺激，很容易引起刺痛、紅腫，甚至過敏。專家建議，刮鬍最好安排在洗澡後進行，因為這時毛孔在熱氣作用下張開，鬍鬚變得柔軟，不僅更好刮，也能降低刮傷的風險。

另一個常見的誤區就是「運動前後」刮鬍，許多人健身完、跑步後習慣順手刮鬍子，但這樣做其實很傷皮膚，運動時血液循環加快、汗水分泌旺盛，剛刮過的皮膚很容易被汗液刺激，產生灼熱不適，更可能讓細菌趁虛而入，引發感染。正確做法是運動後先讓身體和皮膚恢復穩定，再進行刮鬍，才能避免「二度傷害」。

刮鬍子雖然是小動作，但皮膚可是身體第一道防線，千萬別忽視，食藥署呼籲，掌握正確時機與方法，不僅能讓外表更清爽俐落，也能守住肌膚健康，避免紅腫過敏找上門。

08/26 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

