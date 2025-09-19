釋昭慧倡議拒領1萬回捐國家行政院擬研議　黃國昌批施政混亂

記者陳家祥／台北報導

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，並呼籲政府應提供「轉入國家續命專款」選項，並納入排富條款；對此，政院擬研議，會找出做法讓國家善用大家的愛心。民眾黨立院黨團總召黃國昌批評，行政院施政腳步混亂，過去說普發1萬是配合中共弱化掏空台灣，「若民進黨的批評成立的話，現在弱化掏空台灣的，豈不是行政院長本人？」

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



民眾黨立院黨團今召開記者會公布新會期優先法案，會後被問及釋昭慧倡議增設專戶、拒領普發1萬及納排富條款時，黃國昌說，台灣是一個自由民主國家，每個公民對於法律怎麼修正都有倡議的自由。

「只不過卓榮泰說要研議，我就聽不懂了。」黃國昌指出，當初在處理法案時，行政院也沒有這個意思、也沒有做這樣的處理，「最後通過的版本，行政院提出的普發1萬完全沒有排富設計」。

黃國昌說，現在卓榮泰是把行政院提出的草案當兒戲嗎？還是卓榮泰在玩的是看到什麼人說什麼話？釋昭慧這樣的請願，他是在呼籠她？還是行政院決定要這樣做？

黃國昌直言，不管怎麼樣，呈現出來的就是，目前的卓榮泰內閣施政腳步之混亂，根本沒有把心思放在國政上，甚至過去說什麼普發1萬是在配合中共統戰、要弱化掏空台灣，如果民進黨當初的批評是成立的，現在在弱化台灣的不正是行政院長本人？