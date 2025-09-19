今日我最吵！改裝車行老闆試車70萬YZF　一上路就慘吞3600罰單

▲桃園警分與環保局執行「靜桃專案」攔檢噪音車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一家改裝車業趙姓老闆，興沖沖上街試乘剛改裝完成新車將近70萬元的重型機車YAMAHA YZF車款，馬上遭正在執行「靜桃專案」的警方攔查，一測高達110分貝，超標16分貝，當場挨罰3600元，讓他只能搖頭苦笑。

桃園市警局桃園分局攜手環保局18日晚間7至11時，在桃園區復興路的新住民會館設立噪音檢測點，針對中正路、復興路及火車站周遭等區域，執行「靜桃專案」。警方所攔查的第一部車就是趙姓男子所騎乘外型拉風的大型重機車YAMAHA YZF車款，新車將近70萬台幣！排氣管發出擾人噪音，員警當下判斷有噪音超標問題，果然一檢測就超標，當場噴飛3600元，真是得不償失。

▲▼第一部就攔到當晚最大噪音量的進口YAMAHA YZF，超標16分貝。（圖／桃園警分局提供）

趙男苦笑說，其興趣是車輛性能及外觀改裝，本身也是改裝車業老闆，已開設了四家改裝車行，本日興沖沖地試乘剛改裝完成的重型機車，沒想到一上路就被攔查，其噪音數值達110分貝、超標16分貝，也是當日警方攔查的最高紀錄。昨晚合計攔查22部汽機車，計11部噪音超標，當場開單告發，總罰款金額達41100元。

桃園分局交通組組長吳惍楊表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅，高分貝的引擎和過大的排氣管聲音不僅會導致噪音污染，也會分散駕駛人的注意力，提高交通事故的風險。靜桃專案執行成果證明了市府團隊在靜桃計畫中的有效橫向聯繫及落實執行，為桃園市民提供了更安全、更寧靜的交通環境，以期「還靜於民」。