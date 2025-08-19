高雄惡火！堆雜物阻逃生「害死樓上3人」早餐店老闆2萬交保

▲高雄林園區中門路火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林園區一棟大樓18日清晨突發火警，從一樓早餐店竄燒至二、三樓，造成三人死亡，包括屋主王姓老翁的長子，以及二樓越南籍租客阮姓女子和趙姓男子）。火警疑因易燃物堆積與隔間設計釀禍，根據了解，死者王男當時曾打119求救，早餐店業者林姓男子也依過失致死罪移送偵辦，檢察官複訊後， 諭知2萬元交保並限制住居。

火災發生在18日凌晨4點多，消防隊迅速出動16車、36人救援，但抵達時火勢已蔓延。屋內住戶紛紛驚醒逃命，隔壁棟的一名帕金森氏症患者因行動不便，靠鄰居幫忙才逃出險境。然而，住在三樓的王姓屋主長子和二樓的兩名越南移工卻未能脫逃。據了解，王男在火災期間曾撥打119求救，但濃煙密布讓他喪生火窟。

▲消防隊撲滅火勢，陸續於火場內抬出三具大體。（圖／記者許宥孺翻攝）

三名死者的遺體分別在二樓走道及雅房被消防員發現，皆燒得面目全非，幾乎成焦屍。越南籍女子阮姓和男子趙姓是合法移工，分別來台工作一年及半年，原共職於附近食品公司。兩人未能在火災中倖免，主管因其缺勤探視租屋處才得知噩耗。另一名移工因外出躲過火劫，驚魂未定。

起火原因疑似與一樓早餐店內堆放的紙製品雜物及二樓木隔間有關。早餐店林姓業者（39歲）表示，事發前他在店內工作到凌晨3點，未察覺異樣。由於火場集中在店內，警消初步認為易燃物助長火勢蔓延。林男已被依過失致死罪移送。

據了解，檢方勘驗後，已初步排除縱火因素，其他的部分正在化驗中。