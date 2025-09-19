直播批黃士修很噁！呱吉「我應該活得算PR90」勸多賺錢　本人回應

網搜小組／曾筠淇報導

網紅呱吉（邱威傑）11日在個人YouTube直播中，情緒失控，怒砸耳機、麥克風及鍵盤等，之後「核能流言終結者」創辦人黃士修就評論此事。對此，呱吉就在昨日的直播上表示，「他（黃士修）實在很煩，他好噁」，對方只要看到他有反應，就會黏上來，「他就覺得說，哇！你果然不是一條死魚啊！你對我有感覺，讓我好好的、好好的搞搞你」。

呱吉昨天開直播時說，「有人講到黃土條（指黃士修）上歷史哥的節目，X邀我對不對？講得真好。我跟你講，這件事情我實在很不想追他，因為他實在很煩，他好噁，他都一直......，他只要看到我對他有回應，他就會覺得好興奮，你知道我意思嗎？他就會黏上來，他就覺得說，哇！你果然不是一條死魚啊！你對我有感覺，讓我好好的、好好的搞搞你」。

呱吉接著說，之前黃士修留言說「我覺得你的精神狀態不太好，你應該要去看心理醫生、看精神科醫師，然後吃一點藥，控制一下你的情緒。」這些看似是貼心、溫柔的說法，但對方後續卻模仿、嘲笑，「其實我不介意被批評，真的，反正我那麼討厭黃土條，所以我根本不介意他批評我，因為被討厭的人罵，我其實是不在乎的，但是問題是，我覺得他在我那邊留言說，你該去吃個藥，好像一副關心我，但事實上在噁心，我覺得這種人就超噁」。

▲呱吉在直播中，說黃士修「好噁」。

呱吉也直言，「我是不知道黃土條在那邊取笑我是有什麼意思？」但他只想問對方，「要不要先過好你自己的生活？多賺點錢，然後交個女朋友？多多出去玩、呼吸新鮮空氣」。

由於呱吉之前直播情緒失控，所以就有很多酸民嘲諷他。對此，他認為，大家把他說得很可憐、很悲慘，「可是摸著良心講，你現在把我的生活條件、生活狀態，一字排開來，我有很多關心我的好朋友、很多喜歡我的人，然後呢，我有一個老婆，就在家裡，陪著我，然後我有兩隻可愛的貓，然後我賺的錢大概也是在台灣的社會裡面，也算高標的，我覺得我在台灣社會，應該活得算PR90，這個程度吧？搞不好還是95咧？」那嘲笑他的人，真的過得很好嗎？「我真的是心裡想說，先管好你們自己」。

對於被呱吉提及，黃士修今天也在臉書粉專發文表示，呱吉平時口條算流利，但卻在特定內容上結巴，大家有沒有注意到？呱吉結巴時正說到賺錢這回事，對方大概終於發現，他不缺錢，原來鄙視的對象實力遠超自己。

黃士修也說，呱吉強調自己生活條件好，但作為一個男人，無論何時，都不要把自己愛的女人拿來當作比較的工具。他最後更說，沒有建立穩定內核、沒實力，連私人生活都要比，無緣無故的攀比之心從何而來？