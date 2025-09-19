　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直播批黃士修很噁！呱吉「我應該活得算PR90」勸多賺錢　本人回應

網搜小組／曾筠淇報導

網紅呱吉（邱威傑）11日在個人YouTube直播中，情緒失控，怒砸耳機、麥克風及鍵盤等，之後「核能流言終結者」創辦人黃士修就評論此事。對此，呱吉就在昨日的直播上表示，「他（黃士修）實在很煩，他好噁」，對方只要看到他有反應，就會黏上來，「他就覺得說，哇！你果然不是一條死魚啊！你對我有感覺，讓我好好的、好好的搞搞你」。

呱吉昨天開直播時說，「有人講到黃土條（指黃士修）上歷史哥的節目，X邀我對不對？講得真好。我跟你講，這件事情我實在很不想追他，因為他實在很煩，他好噁，他都一直......，他只要看到我對他有回應，他就會覺得好興奮，你知道我意思嗎？他就會黏上來，他就覺得說，哇！你果然不是一條死魚啊！你對我有感覺，讓我好好的、好好的搞搞你」。

呱吉接著說，之前黃士修留言說「我覺得你的精神狀態不太好，你應該要去看心理醫生、看精神科醫師，然後吃一點藥，控制一下你的情緒。」這些看似是貼心、溫柔的說法，但對方後續卻模仿、嘲笑，「其實我不介意被批評，真的，反正我那麼討厭黃土條，所以我根本不介意他批評我，因為被討厭的人罵，我其實是不在乎的，但是問題是，我覺得他在我那邊留言說，你該去吃個藥，好像一副關心我，但事實上在噁心，我覺得這種人就超噁」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

▲呱吉在直播中，說黃士修「好噁」。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

呱吉也直言，「我是不知道黃土條在那邊取笑我是有什麼意思？」但他只想問對方，「要不要先過好你自己的生活？多賺點錢，然後交個女朋友？多多出去玩、呼吸新鮮空氣」。

由於呱吉之前直播情緒失控，所以就有很多酸民嘲諷他。對此，他認為，大家把他說得很可憐、很悲慘，「可是摸著良心講，你現在把我的生活條件、生活狀態，一字排開來，我有很多關心我的好朋友、很多喜歡我的人，然後呢，我有一個老婆，就在家裡，陪著我，然後我有兩隻可愛的貓，然後我賺的錢大概也是在台灣的社會裡面，也算高標的，我覺得我在台灣社會，應該活得算PR90，這個程度吧？搞不好還是95咧？」那嘲笑他的人，真的過得很好嗎？「我真的是心裡想說，先管好你們自己」。

對於被呱吉提及，黃士修今天也在臉書粉專發文表示，呱吉平時口條算流利，但卻在特定內容上結巴，大家有沒有注意到？呱吉結巴時正說到賺錢這回事，對方大概終於發現，他不缺錢，原來鄙視的對象實力遠超自己。

黃士修也說，呱吉強調自己生活條件好，但作為一個男人，無論何時，都不要把自己愛的女人拿來當作比較的工具。他最後更說，沒有建立穩定內核、沒實力，連私人生活都要比，無緣無故的攀比之心從何而來？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光
釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」
4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」
時速90！4少年慘死「全未繫安全帶」　800m絕命路線曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

LIVE／樺加沙還在增強　氣象署最新說明

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

LIVE／樺加沙還在增強　氣象署最新說明

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

Ozone激動大爆哭！　見台下「感人1幕」哽咽哭一團

屈臣氏最熱賣洗髮精TOP 3公開！韓系品牌大受粉絲喜愛

中信女神「沒能百分之百應援」道歉了！身體亮紅燈：今天狀況不太好

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

地主佛系求售　老牌飯店等8年「開價3.6億變6億」

女助教勾引17歲男高生！午休溜出學校激戰　鹹濕對話被女同學看光

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

更多熱門

相關新聞

不只四叉貓！雪坊終止「黃士修、陳沂」合作

不只四叉貓！雪坊終止「黃士修、陳沂」合作

網紅四叉貓（劉宇）因言論引發爭議，讓合作團購的廠商「雪坊鮮果優格」宣布停止合作，但該品牌也因此部分人遭到抵制。「雪坊鮮果優格」對此發布聲明承諾，「不會再與涉及高度爭議的人士合作。」結果就有網友留言表示，應該也要和黃士修、陳沂切割！品牌便回應，以後只要是會引起吵架的團購，都不做了。

呱吉暴走砸麥！黃士修酸：社會化失敗的老屁孩

呱吉暴走砸麥！黃士修酸：社會化失敗的老屁孩

決裂百靈果　呱吉喊fine：不會再想往來

決裂百靈果　呱吉喊fine：不會再想往來

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

關鍵字：

呱吉邱威傑黃士修

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面