宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派：看看4座核電廠址的震度

▲「核能流言終結者」創辦人黃士修。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

宜蘭縣近海27日晚上9時11分發生規模6.0地震，震央在宜蘭縣政府東北方22.1公里處，深度112公里，最大震度4級。對此，「核能流言終結者」創辦人黃士修表示，請反核團體看一下4座核電廠的震度，「然後再查看一下大腦功能受損程度」。

根據氣象署資訊，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在宜蘭縣冬山、台北市信義區。

震度部分，震度4級地區為宜蘭縣、台北市，震度3級地區為新北市、桃園市、花蓮縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣，震度2級地區為基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、嘉義市、台南市，震度1級地區為高雄市。

黃士修表示，「請那些整天跳針斷層、斷層、斷層的反核團體，查看四座核電廠址在岩盤上的震度。然後再查看一下大腦功能受損程度。」

根據氣象署資訊，位於新北市的核一、核二及龍門核能發電廠（核四廠），震度為2至3級；位於屏東的第三核能發電廠震度為0級。

▼宜蘭縣近海27日晚上9時11分發生規模6.0地震。（圖／氣象署提供）

