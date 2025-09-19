鐵皮民宅大火！屋主曾在八點檔當臨演　鄰居躲屋頂逃生畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市文山區木柵路三段一處民宅，在19日上午7時許突然起火燃燒，火勢之大波及隔壁2棟房舍，導致一家四口嗆傷送醫救治，根據現場民眾指出，起火燃燒的住宅屋主精神不穩定，鄰居懷疑他縱火，且火警發生後又離開現場，警方正在循線找人釐清案發狀況。



▲51歲趙男住處起火竟快閃離開，鄰居一家四口(右下)逃屋頂待援。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，19日上午7時許，北市文山區木柵路三段102巷11弄一處2層樓的民宅，突然竄出濃烈火勢，警消獲報後立刻到場救援，現場火勢蔓延之快，導致隔壁的2處房舍也連帶遭到波及，且連帶裡面一家四口也有輕微嗆傷，送往萬芳醫院救治。

據悉，被波及的民眾表示，起火房舍的57歲趙姓屋主，平時精神狀況不穩定，懷疑可能有縱火的嫌疑，目前警方也發現，趙姓男子在起火之後，就丟下機車徒步離開住處，警方也正在追查趙姓男子下落，以確定是否有縱火嫌疑。

警方指出，因為住宅為鐵皮構造房舍，火勢蔓延相當迅速，連帶波及旁邊的2處房舍，其中一戶共計有一名37歲的男子、38歲的女子以及2歲男童、5個月的女童等一家四人緊急逃生跑到屋頂待援，最後僅有輕微嗆傷，並未造成人員傷亡。

據了解，趙姓男子曾在八點檔劇組裡擔任臨時演員，但他火警發生後就離開住處，因為精神狀況不穩定，也曾經有縱火、竊盜等前科，目前警方全力追查趙姓男子下落，以釐清火警發生原因。