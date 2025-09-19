嫁來台僅8個月！40歲陸籍媳婦獨顧婆婆　憂被責怪「裝箱棄屍」

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市淡水區一名93歲王姓女子失蹤27天後，在淡水金色海岸尋獲遺骨，確認身亡，而40歲殷姓媳婦正是將婆婆裝箱棄屍的犯嫌。初步了解，殷女為大陸籍，來台僅8個月，平時與婆婆2人同住並協助照顧。

▲殷女將婆婆裝進粉色行李箱，拖到金色海岸棄屍的身影被拍下。（圖／記者陸運陞翻攝，下同)



據悉，40歲殷女在今年1月嫁來台灣，由於丈夫目前在越南做生意，常常不在家，所以由她與婆婆2人同住並協助照顧。8月8日當天，因殷女丈夫的妹妹發現老母失蹤，才報警求助，未料剛嫁來8個月的大嫂竟涉有重嫌。

殷女供稱，她確實將婆婆裝進粉色行李箱丟棄，但強調婆婆是自然死亡，並未殺人，是因不知道要如何處理，又擔心家人責怪她照顧不周，才會將遺體棄置。

回顧本案時間線，8月8日父親節當天家屬報案稱王婦失蹤，警方隨即調閱監視器，發現媳婦殷女曾拖沉重的行李箱出現在淡水河邊，短暫消失再度出現時，行李箱重量明顯減輕，懷疑殷女與失蹤案有關。

案發後警方透過社群平台擴大發布訊息，同時與王婦家屬多次沿淡水河岸搜尋，8月17日家屬發現可疑行李箱，警方立刻送採證，19日鑑識小組到住處採證，未發現打鬥痕跡及血跡，惟遲遲尋無王婦蹤跡，案件一度陷入膠著。

直到8月26日，高灘處外包淨灘人員於紅樹林沼澤樹叢發現疑似女性遺骸，經鑑識中心採集DNA比對，在9月4日確認身分確為失蹤的王姓婦人。王婦家屬隨後提出告訴，並在9月18日依涉嫌遺棄屍體罪嫌將殷女函送士林地方檢察署偵辦。