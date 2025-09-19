遭棄屍93歲婦有2子5女！陸媳成照顧主力　伴屍一夜怕被責罵鑄大錯

<br>

記者陸運陞／新北報導

新北市淡水區金色水岸發生駭人聽聞棄屍案！遭棄屍的93歲王姓老婦育有2子5女，但因各自成家，因此是與最小的兒子同住，而54歲的小兒子則在今年1月和陸籍殷女結婚，並接她到台灣同住，小兒子也因為在越南經商，因此這名獨自來台的大陸媳婦，也成了婆婆的主要照顧者，未料婆婆突然死亡，她又擔心害怕被婆家人責怪沒把婆婆照顧好，結果竟在伴屍一夜後，再把婆婆的遺體裝行李箱內棄屍淡水河。

警方調查，高齡93歲的王姓老婦，與丈夫婚後生下2子5女，在先生去世後就與最小的兒子同住在淡水區。今年1月間，兒子與陸籍40歲殷姓女子結婚，並將其接到台灣照顧母親，自己則到越南經商打拚，其他6名兒女則輪流到住處探望母親。

▲▼殷女伴屍一夜隔天用行李箱運送，將母親遺體丟棄，將行李箱放在屋外才引起女兒懷疑，最後遺骸在金色水岸被發現。（圖／記者陸運陞翻攝）

王姓老婦的女兒上月8日回家探視時，發現母親不在家裡，詢問照料母親的殷女，她則謊稱：「媽媽出去就不知道去哪！」女兒才急忙報案失蹤請警方協尋。但其實王婦在5日傍晚返家後，沒多久就在床上斷氣，殷女發現後擔心發臭，還開冷氣在同個屋內伴屍一晚，直到隔天（6日）中午1時許，才裝進行李箱拉到淡水河邊的金色水岸丟棄。

起初警方在偵辦此案陷入困境，直到女兒發現原本在屋內的行李箱，莫名地出現在屋外，經通報才引起警方懷疑，且直到8月26日淨灘人員在發現骸骨，經比對DNA確認身分，才順利突破殷女心防偵破此案，並依遺棄屍體罪函送士林地檢署偵辦。