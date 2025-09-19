　
社會 社會焦點 保障人權

遭棄屍93歲婦有2子5女！陸媳成照顧主力　伴屍一夜怕被責罵鑄大錯

記者陸運陞／新北報導

新北市淡水區金色水岸發生駭人聽聞棄屍案！遭棄屍的93歲王姓老婦育有2子5女，但因各自成家，因此是與最小的兒子同住，而54歲的小兒子則在今年1月和陸籍殷女結婚，並接她到台灣同住，小兒子也因為在越南經商，因此這名獨自來台的大陸媳婦，也成了婆婆的主要照顧者，未料婆婆突然死亡，她又擔心害怕被婆家人責怪沒把婆婆照顧好，結果竟在伴屍一夜後，再把婆婆的遺體裝行李箱內棄屍淡水河。

警方調查，高齡93歲的王姓老婦，與丈夫婚後生下2子5女，在先生去世後就與最小的兒子同住在淡水區。今年1月間，兒子與陸籍40歲殷姓女子結婚，並將其接到台灣照顧母親，自己則到越南經商打拚，其他6名兒女則輪流到住處探望母親。

▲淡水9旬老嫗身亡遭媳婦棄屍，淡水警方擲茭祈求神明幫助。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼殷女伴屍一夜隔天用行李箱運送，將母親遺體丟棄，將行李箱放在屋外才引起女兒懷疑，最後遺骸在金色水岸被發現。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼王婦遺骨在金色海岸被發現，監視器畫面顯示殷姓媳婦曾拖著沉重行李箱出現在淡水河邊。（圖／記者陸運陞翻攝)

王姓老婦的女兒上月8日回家探視時，發現母親不在家裡，詢問照料母親的殷女，她則謊稱：「媽媽出去就不知道去哪！」女兒才急忙報案失蹤請警方協尋。但其實王婦在5日傍晚返家後，沒多久就在床上斷氣，殷女發現後擔心發臭，還開冷氣在同個屋內伴屍一晚，直到隔天（6日）中午1時許，才裝進行李箱拉到淡水河邊的金色水岸丟棄。

起初警方在偵辦此案陷入困境，直到女兒發現原本在屋內的行李箱，莫名地出現在屋外，經通報才引起警方懷疑，且直到8月26日淨灘人員在發現骸骨，經比對DNA確認身分，才順利突破殷女心防偵破此案，並依遺棄屍體罪函送士林地檢署偵辦。

09/21 全台詐欺最新數據

媽祖給5個聖筊就破案！淡水棄屍完整時間軸曝

媽祖給5個聖筊就破案！淡水棄屍完整時間軸曝

新北市淡水區傳出一起棄屍案，40歲的陸籍媳婦殷女因93歲的王姓婆婆驟逝，一時之間不知如何處理，伴屍一夜後將遺體裝入行李箱，並搭乘捷運到淡水站棄屍，檢警偵辦許久，期間還一度到淡水福佑宮祈求媽祖指引，在擲得5個聖筊之後，果然3天後就尋獲王姓老嫗遺體，今全案完整時間軸也曝光。

媳捷運搭3站「運屍到淡水」　婆婆至今找嘸全屍

媳捷運搭3站「運屍到淡水」　婆婆至今找嘸全屍

嫁來台僅8個月！40歲陸籍媳婦獨顧婆婆

嫁來台僅8個月！40歲陸籍媳婦獨顧婆婆

棄屍畫面曝！媳婦拖粉色行李箱現身淡水捷運站

棄屍畫面曝！媳婦拖粉色行李箱現身淡水捷運站

93歲嬤失蹤28天化成白骨　媳婦拖行李箱遭法辦

93歲嬤失蹤28天化成白骨　媳婦拖行李箱遭法辦

