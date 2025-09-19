棄屍畫面曝！淡水媳婦「把婆婆裝箱」　拖粉色行李箱現身捷運站

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市淡水區一名93歲王姓女子在父親節當天失蹤，警方接獲家屬報案隨即調閱監視器畫面，發現疑與40歲殷姓媳婦有關，但遲未找到王婦，直到26日高灘處外包淨灘人員於紅樹林沼澤樹叢恰巧尋獲王婦遺骸，才順利破案，殷女目前已函送士林地檢署偵辦。而殷女棄屍的身影也曝光！

▲王婦遺骨在金色海岸被發現，監視器畫面顯示殷姓媳婦曾拖著沉重行李箱出現在淡水河邊。（圖／記者陸運陞翻攝)

警方接獲王婦失蹤案後，調閱監視器進而發現，位於淡水捷運站後方的監視器拍下殷女棄屍身影，當時她拖著一個粉色行李箱，相當顯眼，舉止與一般出遊的旅客無異，而裡面裝的正是失蹤的王婦。

回顧本案時間線，8月8日父親節當天家屬報案稱王婦失蹤，警方隨即調閱監視器，發現媳婦殷女曾拖沉重的行李箱出現在淡水河邊，短暫消失再度出現時，行李箱重量明顯減輕，懷疑殷女與失蹤案有關。

案發後警方透過社群平台擴大發布訊息，同時與王婦家屬多次沿淡水河岸搜尋，8月17日家屬曾發現可疑行李箱，警方立刻送採證，19日鑑識小組到住處採證，未發現打鬥痕跡及血跡，惟遲遲尋無王婦蹤跡，案件一度陷入膠著。

直到8月26日，高灘處外包淨灘人員於紅樹林沼澤樹叢發現疑似女性的骨盆骨及疑似腿骨，經鑑識中心採集DNA比對，在9月4日確認身分確為失蹤的王姓婦人。王婦家屬隨後提出告訴，警方因此在9月18日依涉嫌遺棄屍體罪嫌將殷女函送士林地檢署偵辦，詳細案情仍有待釐清。