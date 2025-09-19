酒駕3犯怪警沒管束行動　台南男喊冤被法官打臉：沒自省

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿貴（化名）有3次酒駕紀錄，因執行檢察官不同意予以易科罰金，他向台南地院聲明異議，表示因為第2次酒駕之後，警員沒有依法管束他的行動，才會發生第3次酒駕，希望法官能同意讓他易科罰金或易服社會勞動。不過，台南地院法官認為阿貴根本沒有自省，日前裁定駁回。

▲阿貴3犯酒駕，因無法易科罰金，決定向法院聲明異議，結果被法官裁定駁回。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿貴主張，他因酒駕被法院判處有期徒刑5個月，併科罰金1萬元，雖然他有3次酒駕被抓的紀錄，但第2次和第3次的事發地點都是在家門口，況且之所以會有第3次酒駕，是因為發生第2次酒駕之後，警員沒有依法管束他的行動，否則也不會發生第3次酒駕，第3次酒駕是無意識行為，並非故意，他沒有藐視國家法律。

不過，台南地院法官認為，阿貴2017年3月間第1次酒駕被抓，經法院判刑確定，並以易科罰金方式執行完畢，沒想到2024年11月（本案）、2025年2月他又被抓包酒駕，而且本案是在他飲酒數小時後才進行酒測，酒精濃度仍高達0.98毫克，顯然他剛駕車上路時的酒精濃度更高。

法官表示，阿貴酒駕初犯時獲得易科罰金的機會，卻沒有珍惜，後續又酒駕2次，堪認已符合酒駕3犯的情形，況且後面2次酒駕行為相隔僅4個月，可見他並未因為先前酒駕被警方查獲而心生警惕，犯後仍矢口否認犯行，未見任何自省行為。

法官指出，經查，檢方在執行指揮方面沒有違法或不當之處，最終認定阿貴的聲明異議為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

