社會 社會焦點 保障人權

27次交易大賺黑心賺！還免費供毒給友人爽　彰化毒販慘了

▲鐘男販售喪屍煙彈又免費提供友人吸毒遭重判。（示意圖／翻攝自彰化縣衛生局）

▲鐘男販售喪屍煙彈又免費提供友人吸毒遭重判。（示意圖／翻攝自彰化縣衛生局）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名綽號「阿華」的鐘姓男子免費讓2友人吸食第二級毒品「依托咪酯」(喪屍菸彈)、還以1000元至1500元代價賣毒給6人，得利3.2萬餘元，遭檢警查獲並依涉毒品羈押起訴。經法院審理後，判處鐘男應執行有期徒刑共8年2月，並裁定自9月20日起予以延長羈押2月。全案仍可上訴。

判決書指出，鐘男明知依托咪酯已被行政院公告為第二級毒品，仍以其位於芳苑鄉的居所作為販毒據點，透過手機聯繫買家，今年2月至3月期間，多次販賣毒品給6名特定對象，總計27次交易，獲利3萬2800元。

除了販賣行為，鐘男還無償轉讓依托咪酯給2名友人施用，共計7次。全案在5月18日經警方持搜索票前往其住處查獲，當場扣得分裝瓶、空煙彈及作案用手機等證物。

▲鐘男販售喪屍煙彈又免費提供友人吸毒遭重判。（示意圖／翻攝自彰化縣衛生局）

▲鐘男販售喪屍煙彈又免費提供友人吸毒遭重判。（示意圖／翻攝自彰化縣衛生局）

審理過程中，鐘男對大多數犯行坦承不諱，法院就27次販毒行為，判處應執行有期徒刑7年2月，7次轉讓禁藥行為判處應執行有期徒刑1年，合併應執行8年2月。沒收部分包括犯罪所得3萬2800元、作案用手機及分裝器具等。雖然審結，由於鐘男羈押期即將屆滿，法官裁定自9月20日起予以延長羈押2月。

