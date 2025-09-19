川普、英相記者會　再提19日與習近平通話談TikTok

▲TikTok。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今日在英國與首相施凱爾（Keir Starmer）召開聯合記者會，確認明日將與中國國家主席習近平就TikTok的所有權變更進行重要通話。TikTok的未來牽動國際政治，川普並透露其對年輕選民的影響力。

川普此次英國國是訪問引發外界高度關注，尤其是在TikTok的所有權爭議之際。他在記者會上表示，將於19日與習近平展開對話，試圖敲定TikTok的所有權問題。他強調，這款熱門短影音平台擁有巨大價值，解決相關問題已成為兩國間的重要事項。

TikTok的命運早已成為川普政策中的核心議題之一。根據法新社報導，此前川普曾多次延後對TikTok的禁令，要求其母公司字節跳動（ByteDance）出售平台，以保障美國的國家安全。川普本週稍早也宣布，已就平台變更達成初步協議，進一步證明此事的緊迫性。

值得一提的是，川普在會中還提到，TikTok在年輕族群中對他的選情有所助益，幫助他贏得2024年總統大選。他認為自己的政策不僅關乎國安，也將影響更廣泛的國際與政治格局。TikTok的未來，或許不僅是一個平台的所有權問題，更牽動美中關係的走向。