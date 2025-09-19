　
川普、英相記者會　再提19日與習近平通話談TikTok

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲TikTok。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）今日在英國與首相施凱爾（Keir Starmer）召開聯合記者會，確認明日將與中國國家主席習近平就TikTok的所有權變更進行重要通話。TikTok的未來牽動國際政治，川普並透露其對年輕選民的影響力。

川普此次英國國是訪問引發外界高度關注，尤其是在TikTok的所有權爭議之際。他在記者會上表示，將於19日與習近平展開對話，試圖敲定TikTok的所有權問題。他強調，這款熱門短影音平台擁有巨大價值，解決相關問題已成為兩國間的重要事項。

TikTok的命運早已成為川普政策中的核心議題之一。根據法新社報導，此前川普曾多次延後對TikTok的禁令，要求其母公司字節跳動（ByteDance）出售平台，以保障美國的國家安全。川普本週稍早也宣布，已就平台變更達成初步協議，進一步證明此事的緊迫性。

值得一提的是，川普在會中還提到，TikTok在年輕族群中對他的選情有所助益，幫助他贏得2024年總統大選。他認為自己的政策不僅關乎國安，也將影響更廣泛的國際與政治格局。TikTok的未來，或許不僅是一個平台的所有權問題，更牽動美中關係的走向。

美中有望達成TikTok協議　美議員憂中共持續發揮影響力

美中有望達成TikTok協議　美議員憂中共持續發揮影響力

美國與中國傳出可能就短影音平台TikTok達成協議，將所有權移交至美國企業，但該計畫仍引發多方擔憂。美國國會特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）對此表示擔心，認為中國或仍保有對平台的影響力。美中官員則透露，架構協議已初步敲定。

TikTok爭議有解？　陸官媒：將依法審批技術出口、智慧財產權

TikTok爭議有解？　陸官媒：將依法審批技術出口、智慧財產權

TikTok買家是誰？　WSJ揭密

TikTok買家是誰？　WSJ揭密

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬

關鍵字：

TikTok

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

