國際

NASA最新研究「太陽正慢慢甦醒」！科學家發出警告

太陽風暴、極光、匈牙利。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽風暴導致極光現蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）最新研究顯示發現，太陽活動自2008年以來逐漸增強，與科學家原先預期的歷史性低潮相反，科學家警告，太陽可能從短暫休眠中「甦醒」，預估未來太陽高度活躍進一步加劇，若是如此，人類恐將面臨數十年的潛在危險性太空天氣。

最新研究發表在《天體物理學期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）中，NASA物理學家指出，此前所有跡象都顯示，太陽進入了長期的低活動期，因此這樣的逆轉令人驚訝，「太陽正在慢慢甦醒！」

▲▼NASA最新研究「太陽正慢慢甦醒」！科學家發出警告。太陽風暴、磁暴。（圖／NASA）

▲NASA公布最新研究：太陽正在甦醒。（圖／NASA

NASA指出，太陽活動通常以11年為周期波動，但也存在更長期的變化，例如太陽會在一段時極大期期間頻繁向地球噴射強效太陽風暴，也就是「太陽黑子周期」。自1980年代起，太陽活動持續下降，2008年更降至有紀錄以來最低點，讓當時的科學家認為，太陽可能進入新的變化期，並預期將進入長時間的靜止期。

最新研究分析太陽風、磁場強度、黑子數量等數據後，科學家卻驚人發現，太陽活動在2008年後反轉，且逐年升高，預期未來可能持續增強，先前的靜止期推論完全不成立。

科學家發現，太陽活動的增加可能會影響太空天氣，導致更多的太陽風暴、太陽耀斑和日冕物質拋射。太空天氣模式有可能直接影響太空船的運作和太空人的安全，也可能直接影響地球上的人類活動，因為太空天氣會影響GPS系統和無線電通訊，若太陽甦醒屬實，人類可能將面臨持續數十年的潛在危險性太空天氣。

更多新聞
腦麻兒小比離世！　超跑媽媽推他跑300場馬拉松
輝達入股英特爾　陳立武黃仁勳合照曝光
上車舞楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！「真面目曝光」
3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

火星驚現「古代微生物」痕跡？岩石樣本曝

火星驚現「古代微生物」痕跡？岩石樣本曝

美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測器「毅力號」（Perseverance），近日在火星一條乾涸河道中發現岩石，科學家認為其中可能包含古代微生物生命的痕跡。

太陽爆發3次閃焰　本周抵達地球

太陽爆發3次閃焰　本周抵達地球

美國要在月球蓋核反應爐　最快2030發射

美國要在月球蓋核反應爐　最快2030發射

