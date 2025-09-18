1400萬戶電費可能要漲了！　10月民生電價擬漲2～3％

▲經濟部將開會討論電價，由於台電還沒拿到政府補貼，累積了很大的虧損，加上民生用電價格比實際成本低很多，所以台電希望調整電價。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者董美琪／綜合報導

經濟部電價費率審議會將於明（19）日舉行，台電因尚未獲得任何補貼，累積虧損壓力沉重，加上民生用電價格仍低於成本，預計會爭取讓住宅與小型商店的電價能夠合理反映成本。據了解，每月用電700度以下的住戶，新增電費將控制在每月不超過新台幣100元，整體平均調幅預計維持在3%以內。

台電近年承擔穩定物價的責任，未能將燃料成本上漲反映在售電價格上，截至7月底累計虧損已達4179億元。雖然今年5月起連續四個月轉為盈餘，但累虧壓力依舊沉重，住宅第1段用電（120度以下）每度僅1.68元，遠低於成本及二十年前的水準，多筆預算撥補也未落實，財務仍十分吃緊。

回顧今年3月的電價費率審議會，決議凍漲電價，前提是經濟部全力爭取台電撥補，但截至目前，補貼仍未到位。

明天的審議會將討論10月至明年4月的電價，台電將依公式提出應調幅度，供審議會審議，首要目標是讓住宅與小商店等民生用電價格合理化。住宅及小商店戶數分別約為1340萬與91萬戶（合計約1431萬戶），調幅預計各級距差異不大，其中每月用電700度以下的住戶，每月電費增加將控制在100元以內。

考量小型商店電價牽動物價，預料中商總等委員將關注物價影響，最終平均調幅可能不超過3%。根據台電資料，民生平均售電價格為每度2.77元，最新成本約3.88元，仍處於賠售狀態；4口之家平均用電700度，月度用電700度以下的住宅戶約占整體93%。

產業電價部分，因先前已多次調整，售價已超過成本，本次討論焦點將是是否取消衰退產業的緩漲或凍漲優惠。不過，由於下半年訂單仍不穩定，業者可能維持現有優惠價格。