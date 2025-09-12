　
2025家用空調調查揭曉！省電、好保養是選購關鍵　在地品牌靠口碑躍上熱議榜

▲▼ 家用,空調,省電,保養,電價,節能,聲寶,民調雲。（圖／資料照）

▲氣候變遷與電價雙重壓力下，消費者對空調的期待包括，冷氣不只要涼，更要省電、耐用、好保養，顯示智慧調節成新趨勢。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

全球氣候暖化，夏季高溫不斷創新高，且電價節節攀升，冷氣已成為台灣家庭對抗炎熱的關鍵家電。根據最新公布的《2025年家用空調需求調查》顯示，現代消費者對冷氣的期待不再僅限於「吹得涼」，而是「吹得省、用得久、好保養」，甚至還要會「自己調節」。

調查勾勒出當前用戶對冷氣的五大關鍵需求，包括節能效率、自動清潔、空氣淨化、智慧偵測與在地服務支援。換句話說，理想冷氣早已升級為一種結合智慧、健康與省電的新型家電標準。

▲▼ 家用,空調,省電,保養,電價,節能,聲寶,民調雲。（圖／資料照）

節能、省事、好呼吸，現代人要的不只是一台會冷的冷氣
調查顯示，81.1% 的民眾選購冷氣時最重視「節能省電」，其中有 58.7% 願意多付約一成價格，選擇擁有一級能效標章的產品。另有 7.2% 表示，即使價格增加兩成也願意接受。省電不只是環保，更直接影響家庭每月電費支出，對重視生活成本的家庭而言，效能高低就是選擇關鍵。

維護方便性則成為另一個重要考量。若冷氣具備自動清潔機能，如內部結霜洗淨或濾網可輕鬆拆卸，89.2% 的受訪者表示會因此影響購買意願，其中 55.5% 認為「影響非常大」。清潔需求不再只是少數人的偏好，而是大多數家庭的基本期待。

▲▼ 家用,空調,省電,保養,電價,節能,聲寶,民調雲。（圖／資料照）

▲▼ 家用,空調,省電,保養,電價,節能,聲寶,民調雲。（圖／資料照）

而在空氣品質方面，84.3% 的民眾希望冷氣同時具備空氣淨化功能。這反映出台灣家庭越來越關注過敏源、PM2.5 及霉味問題，期望冷氣除了降溫，也能兼顧呼吸健康。

操作便利性也在此次調查中浮上檯面。77.9% 的人表示對「體感自動調節」功能有需求，期望冷氣能根據人體與環境變化，智慧控制運轉強度，提供更舒適的使用體驗。

▲▼ 家用,空調,省電,保養,電價,節能,聲寶,民調雲。（圖／資料照）

本土品牌受青睞，維修方便、性價比高成選擇要素
當產品功能愈趨接近時，品牌形象與服務網絡成為重要區別點。調查發現，在價格與規格相當情況下，79.7% 的受訪者表示願意優先選擇本土品牌。其中選擇原因包括：
• 售後維修便利（66.5%）
• 零件與耗材取得容易（59.1%）
• 價格更具競爭力（47.5%）
• 安裝與服務據點廣泛（40.2%）
• 更了解台灣氣候需求（36.5%）

此外，若台灣品牌空調能整合節能、好保養、空氣淨化與智慧體感等功能，88.8% 的受訪者表示「非常有興趣」或「還算有興趣」。這些數字顯示，在地品牌若能真正理解用戶需求，將擁有高度競爭力。

▲▼ 家用,空調,省電,保養,電價,節能,聲寶,民調雲。（圖／資料照）

「聲寶空調」呼應五大需求，以在地科技打造台灣人真正需要的冷氣
根據市場觀察，已有本土品牌率先回應這些「新冷氣標準」。其中，聲寶（SAMPO）空調便是近年市場中備受關注的例子。這個深耕台灣多年的品牌，以貼近在地生活需求的設計，逐漸累積起穩定口碑。

在PTT、Mobile01等論壇平台，不乏使用者分享自身經驗，有人提到：「家裡的聲寶冷氣用了十多年還很耐操」，也有網友指出：「同樣一級能效的冷氣，聲寶的價格比較親切，維修又方便。」這些來自實際使用者的分享，讓聲寶空調在社群間逐漸建立起「實用派」印象，尤其對於看重性價比與長期持有體驗的用戶，具一定吸引力。

▲▼ 家用,空調,省電,保養,電價,節能,聲寶,民調雲。（圖／資料照）

在產品配置方面，聲寶空調全系列皆通過 CSPF 一級能效認證，搭載變頻壓縮機與節能邏輯控制，有效降低耗電量；2025新推出的系列除內建的「急凍雙洗淨技術」功能、內外機皆可自動清潔冷排，有助減少異味與灰塵堆積，同時設計室內機下方導風板具簡拆特性，不用 1 分鐘即可拆解空調風道，免工具、免依賴專業人員，讓使用者在家輕鬆完成深度清潔，是目前業界拆卸最快、且可清潔範圍最大的室內機。此創新功能符合現代家庭對便利性與健康的雙重需求，對注重保養便利性的家庭來說是一大優勢。

▲▼ 家用,空調,省電,保養,電價,節能,聲寶,民調雲。（圖／資料照）

針對智慧操作，旗艦機種亦具備 AI 體感偵測功能，可依照人體活動與溫濕變化自動調整冷房強度，在舒適與節能之間取得平衡。綜合而言，聲寶空調在節能、潔淨、智慧等層面所涵蓋的功能，與本次調查中民眾對理想空調的五大需求高度契合，也因此成為近年不少消費者換機時的參考選項之一。

▲▼ 家用,空調,省電,保養,電價,節能,聲寶,民調雲。（圖／資料照）

結語：冷氣不只降溫，更是貼近生活的智慧助手
調查數據與使用經驗交織出的，是一幅屬於台灣家庭的冷氣新藍圖：它應該能聰明感知、主動清潔、維護健康，並節省每一分用電。在這樣的需求變遷下，哪些品牌能夠真正理解使用者需求、並持續進化，將成為消費者心中的首選。

當冷氣從單純的降溫工具，升級為全天候智慧生活的助手，選擇對的品牌，就等於為全家人的舒適與安心做好了長期投資。

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

