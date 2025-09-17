竹科工程師70秒灌「1公升的眼淚」暴斃　酒吧老闆、店長被起訴

▲酒吧業者舉辦促銷活動導致消費者酒精中毒死亡，被依過失致死罪嫌起訴。（資料照／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市信義區1間酒吧去年舉辦「一公升的眼淚」挑戰賽，1名竹科工程師在1分10秒喝完伏特加調酒，隔天清晨被發現陳屍停車場廁所，死因是酒精性中毒。台北地檢署調查認為，曾姓負責人和陳姓店長應該知道，短時間內大量灌酒會使人喪命，卻違規舉辦促銷活動，又沒提醒危險性或提供對應措施，對憾事能防止而不防止，17日依過失致死罪嫌提起公訴。

起訴指出，信義區松壽路上的「Relay Juicetail信義店ATT」酒吧，在2024年9月間舉辦「一公升的眼淚」活動，消費者如果能在8分鐘喝完包含270ml、百香調酒430ml及冰塊300ml的調酒，可退回預付酒資500元，張姓工程師深夜前往後決定挑戰。

根據監視畫面等證據還原，張姓工程師在9月8日凌晨0點30分左右，在酒吧櫃台前，以1分10秒的時間，迅速喝完「一公升的眼淚」，之後就因身體不適離開酒吧，0點34分的時候，進入ATT賣場地下2樓停車場旁廁所，直到當天清晨7點10分許，賣場保全巡邏發現他死亡後報警。

檢察官指出，《菸酒管理法》明定，酒之廣告或促銷，不得有鼓勵或提倡飲酒之情形；《酒類標示管理辦法》也訂定酒類警示標語有「短時間內大量灌酒會使人立即喪命」等項目。

而酒吧曾姓負責人與陳姓店長販售酒品，應該了解相關規定，卻為了獲利，舉辦違規的促銷活動，限參加者在8分鐘內喝完大量調酒，卻未盡告知、防止參加者酒醉或酒精中毒的義務，疏於設立警示標語，也沒有要求店員告知危險性，或提供應對措施，要為工程師的死亡負起過失責任。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。