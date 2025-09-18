　
社會 社會焦點 保障人權

陰莖手術奪命案！50歲男花40萬猝死　醫揭內幕「比開眼袋快」

記者劉邠如／綜合報導

台北市又傳整形診所醫療事故。位在中山區錦州街的安和美診所，17日發生一名50歲男病患砸下40萬元進行「陰莖增大術」，當日竟在診所內過世。專門進行陰莖增大術的整形外科醫師徐詣受訪指出，依常規評估與操作，陰莖增大術屬相對小型且安全的處置，流程基本上不難、價格也不至於過高，所需時間甚至比開眼袋還要短。他並就個案時序表示，從中午手術結束到晚間才被發現異狀，雖然人不在現場無法斷言，但從報導觀之仍覺得奇怪，「這幾個小時怎麼都沒有人發現」，並直指相關流程與細節在「正規的醫療場所是不會發生的」。

波波妃麗美醫診所院長徐詣表示，以陰莖增大術來說，並不是高風險手術，「這手術出血量是非常低的，而且手術時間其實蠻短的」，臨床上常見出血量會控制在10cc以內，手術時間也多控制在兩個小時以內。就整形外科的手術尺度相比，「它算是一個相對小的手術」。

▲整形醫師丁斌煌過去屢屢傳出醫療糾紛，但卻不停改名，不只名字改3次，連診所名字也改名3次。（圖／引自醫師臉書粉絲團）。（圖／引自醫師臉書粉絲團）

▲整形醫師丁斌煌過去屢屢傳出醫療糾紛，但卻不停改名，不只名字改3次，連診所名字也改名3次。（圖／引自醫師臉書粉絲團）。（圖／引自醫師臉書粉絲團）

關於臨床做法，他說目前主流大致分兩類：其一為注射類，屬於「最簡單、恢復最快速」的方式，包括注射玻尿酸、異體真皮粉，為最常見選擇；其二為手術植入類，「現在的主流就是植入異體真皮片」。他解釋，異體真皮片來源為捐贈的真皮組織，經處理後「會像鋼筋一樣，讓我們把蓋房子用的鋼筋放到你的陰莖裡面，組織會像水泥一樣長進去，然後慢慢地把那個空間取代掉，然後變成你自己的一塊肉」。臨床效果的面向主要著重於「勃起前的變長，跟勃起後的增粗」。

回顧早年不合規作法，他提到曾有人以沙拉油、礦物油或其他不合規注射物進行增大，這類物質「在體內不能被吸收，甚至會產生癌性病變，或是產生嚴重的發炎反應造成感染，過往都發生過」。在異體真皮片尚未問世之前，也曾採用自體組織增大，雖然成本較低，但「它的吸收率比較高，然後它纖維化的機率也比較高，另外它出血量也會比較高」。且若需取自體真皮瓣，通常還要多一處傷口，多從「屁股蛋下面那一塊」或「大腿縫」等皮膚皺褶處取材。

對於外界關切這起死亡意外可能原因，徐詣將關鍵分為術前、術中、術後三階段。術前需「做好完整的麻醉評估」，包括評估是否有心血管問題、血栓風險、血糖控制不佳與血管狀況不良、或氣喘等風險，並檢視「術前有沒有做抽血，有沒有看一下X光、看一下心電圖，這個會蠻重要的」。術中則須嚴謹掌握出血與止血狀況，「手術當中的出血有沒有控制好，手術當中有沒有做好確實的止血」。

▲▼ 男子進行陰莖增大手術後身亡，檢方會同法醫相驗。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲ 男子進行陰莖增大手術後身亡，檢方會同法醫相驗。（圖／記者邱中岳翻攝）

他特別提醒麻醉安全是關鍵中的關鍵；若採全身麻醉，「有沒有麻醉醫師在場」至為重要；即便是「輕微的鎮定麻醉，醫師也是需要有人協助，因為手術醫師是很難分心一口氣做好麻醉又做好手術的」。

術後復原與監測同樣不可或缺。他表示，若施行全身麻醉，恢復室應「加上監測器」，能隨時監測病人血壓、心跳，並且「有沒有護理人員在旁邊」。依照規範，病人手術完進入恢復室，應有專職護理人員看守與評估。他對此次個案從中午手術結束到晚間才被發現異狀表示質疑：「這幾個小時怎麼都沒有人發現？」強調此類缺口在「正規的醫療場所是不會發生的」。

費用方面，對於媒體所述個案支出約40萬元，徐詣以市場經驗回應，「如果單純只有放異體真皮片的話，大概三分之二的價錢而已，不會到這麼貴」，若以常規異體真皮片與一般流程計，市場行情約「二十多萬左右」，手術與麻醉費用「包一包大概二十多萬」。若同時處理其他項目，例如割包皮，或在陰莖增大的同時施作龜頭增大，「單價就會高一些些」。他粗估，即便加做龜頭增大，費用多介於三十萬元左右。至於該個案為何支出四十萬元，他表示仍須視實際項目構成而定，但「過往我們看這位醫師，他其實蠻習慣幫客人做一系列的手術，所以這就很難去分析說他的收費高不高」。

若民眾有意施作，如何挑選醫療團隊以降低風險、避免重修？徐詣建議，應先確認醫師實作成果與審美是否符合期待，「你在手術前應該要看的是說，這個醫師他秀出來的案例有沒有跟你心中的期待是相符的，他有沒有一些作品可以看，然後已經做過的客人他們的反饋，我覺得相對會是比較重要的」。同時務必選擇「比較正當合規的醫療場所，然後確保他們的麻醉是安全的，那醫師本身也是有專科醫師，然後也是有受過一系列完整的訓練」，而醫師的訓練軌跡「是可以非常輕易的在網路上面查得到的」。

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

快訊／陰莖手術奪命！惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署　畫面曝光

高雄肉店驚見「4隻米奇全家吃buffet」　噁心畫面曝！業者認疏失

吳欣盈提告超基因勝訴一半！取回幹細胞　要不到兒「四寶」

獨／超驚悚！台中出海口驚見「半顆頭顱」　急送法醫研究所

彰化伸港鐵皮修車倉庫濃煙狂竄　25平米陷火海！消防急灌救

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗　護理師：沒幫麻醉

台中高中生戲水溺斃！爸媽告市府「告示牌有問題」判國賠218萬

「陰莖增大」男暴斃診所內　法醫高大成研判問題恐為心肌梗塞

資安專家變駭客！入侵龍巖系統偷客戶個資　辯：只是研究未轉賣

屏東1~8月詐騙案破3866件　財損衝破15億！警拍1分鐘短片籲勿受騙

陰莖增大術猝死診所「屢改名營業」　民眾查不到

陰莖增大術猝死診所「屢改名營業」　民眾查不到

北市中山區錦州街安和美診所17日再爆醫療事故，45歲男病患砸40萬元做「陰莖增大術」，在手術結束後死亡。對此，台北市衛生局也證實，診所醫師過去已有七次違規紀錄，但該診所過去因為醫療事故改名，民眾確實沒辦法查到改名紀錄。

醫曝「陰莖增大術」關鍵　想持久還得顧睪固酮

醫曝「陰莖增大術」關鍵　想持久還得顧睪固酮

劣醫爭議不斷！曾陰莖手術奪命還性騷病患

劣醫爭議不斷！曾陰莖手術奪命還性騷病患

50歲男動陰莖增大術死亡　衛生局：不排除停業

50歲男動陰莖增大術死亡　衛生局：不排除停業

男陰莖增大「術後無監測」猝死　醫界：執刀醫多次改名疑鑽漏洞

男陰莖增大「術後無監測」猝死　醫界：執刀醫多次改名疑鑽漏洞

