劣醫丁斌煌3度改名爭議不斷！陰莖手術奪命非首次　還性騷女病患

▲起底劊子手醫師丁斌煌，自稱曾經在三總、慈濟等醫院擔任過醫師，在牆上還掛上多張證書執照。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區錦州街的一家個人醫美診所驚傳死亡案，一名男子花40萬做陰莖增大手術後暴斃，檢警漏夜調查相人員是否涉及過失致死刑責，而該診所也被起底，丁自介曾經是前三總、北市婦幼醫院以及花蓮慈濟醫院擔任過醫師，還自稱有20年整形經驗，但卻爭議不斷，曾在替三名女子進行豐胸手術發生醫療糾紛，醫師丁斌煌也因糾紛多次改名，診所也四度重掛招牌，現在又傳出病患死亡案。

警方調查，醫死人的62歲醫師丁斌煌，在北市中山區錦州經營醫美診所不斷更改名字，最後在2021年10月以安和美註冊診所，專門替女病患抽脂、隆乳以及美聲手術，男生部分則有陰莖增大術、減重以及性功能障礙等療程。

2013年時，丁替一名男病患做陰莖植入手術後3天死亡，被依業務過失致死罪判刑；2015年時丁斌煌在幫一名女病患進行自體脂肪豐胸手術時，誤傷大腸導致其敗血症；2022年9月，丁幫女病患進行豐胸手術前，並未進行抽血、驗尿等風險評估，還找來沒有護理師資格的親友協助動刀，導致女病患術後傷口發炎，女病患要報案時還沒他搶走手機。還有多名女子進行隆乳手術後發炎，一度引發蜂窩性組織炎，因為接受引流手術導致胸部留下許多疤痕。甚至還對女病患性騷擾。

17日時，45歲的C姓男病患上門動了陰莖增大術，原本手術相當順利，17日下午2時許結束，到了晚上7時許，負責測量男病患的生命監測器跳出異常通知，並且當時診所裡僅剩下丁姓醫師在場，立刻對患者進行搶救並且使用電擊器，因為只有丁一人在場，也緊急通知救護車到場協助，但到場後已經沒有呼吸心跳。

涉嫌過失致死的丁斌煌，成立醫美診所後來陸續發生醫療糾紛，且不斷的更換名字，包括量子醫學醫美診所、亞太醫美診所，最後在2021年又改為安和美醫美診所，最後因為發生醫療糾紛，被依業務過失致死罪判刑，又更改招牌，僅寫下「舊雨新知，四海一家」等8個字。

捲醫療糾紛的丁斌煌，曾名為丁大中、丁立文、丁秉煌，在醫網站上自我介紹，曾是前三總、台北市立婦幼醫院、花蓮慈濟醫院主治醫師快20年整形的外科經驗，分別於美國比佛利山莊Dr.ALTER整形中心、美國洛杉磯市Dr.TAKOWSKI加大手術中心，和韓國JELIN & B.K整形中心進修。

丁斌煌自稱從國防醫學院畢業，後來到南京中醫藥大學攻讀碩士，曾經在福建省的醫院附設台胞服務區擔任外科第一特約醫師，也是前北京市名仕醫院擔任過外科主任醫師。後來在台灣也曾經在三總、北市婦幼以及花蓮慈濟擔任過主治醫師，並且是亞太外科醫學會常務理事、專科醫師，台灣內視鏡外科醫學會會員醫師、中華民國中西整合醫學會專科醫師，最後自己出來在北市中山區開設醫美診所。

丁斌煌聲稱，他成立的醫美診所網站上還寫下獲得獎項榮譽，曾經榮獲92年度第三屆國家品質保證金像獎、93年度國家卓越人才金獎、2004顧客滿意度金質獎，並且擁有中華民國專利證書、外科專科醫師證書以及美容外科專科醫師證書，因為價格便宜，還曾經有高雄同業，聘請他到高雄替並會開刀。沒想到這次鬧出人命，爭議事件再添一樁。