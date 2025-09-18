　
地方 地方焦點

《100進行市》百年市集　邀民眾走入古蹟、感受藝術與城市記憶

▲《100進行市》百年市集。活動匯聚超過百攤文創品牌。（圖／新竹市政府提供）

▲《100進行市》百年市集。活動匯聚超過百攤文創品牌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

為慶祝新竹市美術館（原市役所）與新竹州圖書館（現星巴克州圖門市）百年風華，新竹市政府結合「全國古蹟日」，將於本週末9月20、21日14時30分至19時30分舉辦《100進行市》百年市集。活動匯聚超過百攤文創品牌，涵蓋工藝、藝術、手作與美食，並特別推出限定款「百年乖乖」。現場還規劃講座、走讀、寫生及藍曬體驗，代理市長邱臣遠邀請市民走進古蹟街區，在藝術與生活交織的氛圍中，再次發現城市的歷史與文化風景。

文化局表示，此次活動除文化市集外，更規劃多元藝文內容，讓民眾逛市集之餘，也能深入古蹟場域，感受獨特的文化氛圍。活動再度攜手「好好手感微笑市集」，集結超過百攤特色品牌，涵蓋新竹市工藝之家、藝術學會、文創手作、質感選物及風格輕食，為歷史場域注入當代活力，打造專屬於城市的風景。新竹市政府亦特別推出「新竹市役所百年限定款乖乖」，讓經典零食換上百年新裝，成為活動中最具特色的亮點之一。

文化局指出，在藝文活動方面，9月20日於星巴克州圖門市將舉辦《新竹藝術家叢書講座：李澤藩》，由李澤藩美術館長李季眉主講，分享父親的生平與創作心路；9月21日則安排「咖啡之旅」主題講座，邀請民眾走入古蹟空間，傾聽新竹的城市記憶與文化故事。此外，「新竹寫生日」將以新竹市美術館為核心場域，誠邀全國畫友齊聚新竹，以畫會友。活動期間，也將邀請在地藝術家於美術館帶領民眾進行「寫生」與「藍曬體驗」，透過藝術創作留下專屬的百年紀念。同時，活動規劃兩條走讀路線，由專業導覽老師帶領民眾以步履探索城市風景，串聯新竹市美術館、州圖書館、東門城、玻工館等藝文場域，讓參與者透過實地走訪，更深刻理解城市發展脈絡與文化底蘊。

文化局說明，新竹市役所建於1925年，屬歐洲古典風格建築之一。建築正門拱門採羅馬式設計，外牆以紅磚搭配兩道白色水平線條，並融合日式傳統屋瓦，展現兼容並蓄、自由創新的設計精神。2004年修復完成後，建築規劃為美術館，2016年起調整展覽動線，以當代藝術為發展方向，逐步成為城市文化藝術的重要核心。今年同時展出「第三屆策展人培力計畫」，由獨立策展人王振愷與湯筑凱共同策展，推出展覽《沉默顯影記－白盒子裡的不／可見》，邀集彭韋、彭一航、黃奕翔、楊雨樵四位當代藝術家，並結合新竹市文化局典藏藝術家何德來的作品，共同重新詮釋白盒子空間。五位藝術家以低限素描、文字書寫、觀念攝影、紀錄片、操演工作坊與民眾劇場等多元媒介，層層揭示美術館空間中「可見」與「不可見」的張力與流動，帶來嶄新的藝術對話。

文化局補充，《100進行市》不僅是一場匯聚市集與藝術的文化盛會，更為市民提供走入古蹟、重新理解城市記憶的難得機會。透過講座、走讀與創作體驗，期望引導大家在欣賞百年建築風貌之餘，也能深刻體會其所承載的歷史故事與文化價值。新竹市政府誠摯邀請市民朋友於9月20日、21日走進古蹟街區，在藝術與生活交織的氛圍中，共同感受新竹百年的風華與記憶，攜手書寫屬於當代的新篇章。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

