行政院端海纜7法修正案　最重關7年、增沒入犯案船隻規範

▲多哥籍宏泰貨輪因破壞台灣連外海纜遭海巡署人員查扣帶回 。（圖／記者張君豪翻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（18）日通過強化防護我國海底纜線七部法案修正，函請立法院審議。此次「5+2」修法牽涉數發部、經濟部、交通部，將各類海纜、自來水及天然氣管線皆納入保護，蓄意破壞可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金，並有加重處罰類型及未遂犯類型；增訂過失犯罰則，可處6月以下有期徒刑、拘役或科新臺幣200萬元以下罰金。另外，也增訂沒入船舶或其他機械設備等犯罪工具的規範。

行政院指出，海纜防護涉及跨部會、跨領域權責及法案，為確保立法進程一致性及政策推動效率，本案採行政院統籌的包裹立法方式進行，完成包括《電信管理法》、《電業法》、《天然氣事業法》、《自來水法》、《氣象法》、《商港法》及《船舶法》修正，回應現行執法實務之困境，並避免法令實施之窒礙，強化整體法制效能。

行政院長卓榮泰說，海纜防護對內攸關通訊、電力、輸水及輸氣等民生服務，對外涉及國家安全，今年有多起權宜輪違規破壞我國通訊海纜事件，已嚴重影響國土及關鍵基礎設施安全。

卓榮泰指出，本次修法除明定違規態樣外，也增列過失犯為處罰對象，強化執法依據之外，加重肇責、提升執法效能，增訂犯罪工具及船舶可為沒入的處罰規定。請交通部、經濟部及數位發展部積極與立法院朝野各黨團溝通，早日完成修法程序。

修法重點主要有三：一、擴大納入海底通訊電纜、海底電力電纜、天然氣與自來水海底管線等重要設施，對故意或過失侵害均設刑責，以提升保護範圍與責任明確性；二、增訂對於犯罪所使用之工具、船舶或其他機械設備，不問何人所有均予沒收及處置，杜絕不法再犯；三、強化船舶管理及商港秩序，新增船舶自動識別系統船載臺（AIS）正常運作之義務及正確資訊揭露，並授權主管機關對滯留或偽冒身分船舶，採取移泊、沒入等措施，以提升港口及海域安全。

海委會主委管碧玲說，海巡在執法現場所面臨的，是對手用殘破的船隻犯案，海巡同仁在上面是如履薄冰，什麼時候一步踏下去會被這些鏽蝕破損的鐵板所刺傷、墜落，「他們用低成本犯案破壞，我們用高成本、高風險執法，還可以冒用船名掩飾增加辦案困難」。

管碧玲指出，台灣的海域要被這樣利用嗎？要被這麼多次標準船就把台灣的海域當成路邊攤隨時維持嗎？非常需要有法律工具協助執法。這次修的海纜七法對海巡非常重要，而且將會有重大成效。

管碧玲說，這次草案對海巡最大的兩個成效，第一，可以讓海巡精準執法，海上目標將因為AIS以及船隻、船名等資訊的嚴格要求，讓海上目標更透明，在雷達畫面上就會大量減少「暗船」。第二，這部法律可以有非常有效的源頭嚇阻效果，讓船舶的管理更嚴密，恣意滯留、錨泊將納入管理，嚴重者可以禁止入港，可以營造新的海域秩序。