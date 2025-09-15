醫師女兒能上北一女「選報考大安高工」！486先生：更有競爭力

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

AI當道，也影響小孩選擇什麼學校就讀。電商網紅「486先生」陳延昶14日在粉專表示，日前與醫師朋友閒聊，對方女兒明明分數能上北一女，卻選擇報考大安高工。他直言，完全理解這樣的選擇，因為現在是AI時代，許多白領職業都面臨被取代的風險，「畢業或許就是失業的開始」。在他看來，與其追求傳統明星高中，不如及早培養一技之長，更能在未來立足。

486先生提到，他早在7月就分析過美國家長的教育趨勢，「許多人已經不把孩子送去大學，而是選擇技職學校。」原因不只是學費問題，而是AI快速取代單一技術型、重邏輯低人際的工作，例如程式設計、行政、數據輸入等。反而是水電工、機械、承包等技能，以及需要高度創意和人際互動的專業，才是未來「不可替代」的領域。

他指出，台灣出現高分學生選擇技職的新現象，正代表家庭教育觀念的轉變。「隨著家長和學生對AI浪潮的理解加深，有愈來愈多孩子即使分數夠，也會選擇高職甚至技專，因為『一技之長』和『跨領域能力』更具競爭力。」

他也引用研究指出，AI近3年已讓年輕白領職缺大幅減少，未來最需要的是「T型人才」——既懂技術又具創意、人際與整合能力。文中還引用世界經濟論壇數據，「到2030年，AI將取代9,000萬份工作，但也會創造1.1億個新職缺。」被取代的主要是財務分析師、資料輸入員、客服、初階程式設計等重複性高的職位。

最後，486先生分享自身經驗，女兒大學選工業設計，畢業卻決定再進修國際貿易，「因為談判與貿易較不易被AI取代」；而兒子念藝術設計，也搭配心理學，希望為未來加分。他語重心長提醒，「AI世代不怕沒有飯碗，怕的是連飯碗的樣子都還沒看清，就被淘汰。」