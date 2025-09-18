超多人都收到「Email這封信別點」　苦主嚇到：差點荷包不保

▲監理機關不會寄送「罰單催繳電子郵件」，若收到一定是詐騙。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

自8月12日起監理機關已全面停用電子郵件通知交通違規！由於假郵件多用「24小時內繳清」等字眼恐嚇，還聲稱會扣點或累計滯納金，消息曝光後，大票網友回報收過，甚至隨便輸入身分資料就能生成罰單，漏洞百出，若收到可疑信件不要慌，先上官網查或撥165檢舉，避免受害。

一名網友在Threads表示，今年8月12日開始，所有的監理機關皆停止使用電子郵件通知交通違規，也就是說，如果民眾還收到「電子郵件」監理站罰單的話，通通都是詐騙。

詐騙郵件上，會有幾個關鍵字要特別注意，像是「名下交通違規案件為未結清狀態，請於24小時內結清、核銷」、「自公告24小時內完成，最遲114年O月O日O分」；甚至還提到，逾期將登錄駕照扣點2點、滯納金按日累計。

文章曝光後，不少網友也收到詐騙信件，「收到兩次，隨便打身分證字號跟車牌都會出現罰金」、「我昨天才收到，還說我違規被扣兩點」、「好好笑，我也收到這封信，明明我的車子都報廢很久了，還能收到罰款單」、「前幾天有收到！根本不是我的信箱啊，查了一下也根本沒違規，真的不要亂點連結」、「我上個月才收到，幸好扣款金額是外幣被我發現不對勁，不然真的會氣死」、「我昨天剛收到，大家記得到165官網，點選我要檢舉，再貼上網址，165會去把網站鎖起來，以上資訊165電話專員提供」、「差點荷包不保」。

其中有網友特別提到，「有使用共享機車，第一眼看到真會嚇一跳，後來去監理處官網查無紅單才放心」。

面對詐騙花招百出，有網友再三提醒識別破綻的方法，「我上禮拜才遇到，被騙的基本要素就是『讓你慌、讓你緊張』，然後就會相信了，遇到任何事都不要慌，先上網查，尤其是公家機關單位的東西，原則上，都可以上它們的官網找得到，或是電話確認也可以，但如果今天是抱持著「嫌麻煩」、「想趕快解決」的這種心態，那某天被騙的機率會很高」、「後來學到了，只要繳費期限限定24小時內、甚至期限很短的，幾乎都是詐騙」。

監理服務網指出，8月12日起全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊，降低民眾誤觸釣魚郵件的風險及避免受騙上當。若收到相關詐騙訊息，千萬要先「謹慎求證」，3個查證方法如下：

1.下載「監理服務APP」或上「監理服務網」查詢─違規、汽燃費、記點記次及監理訊息通知一站搞定。

2.「四大超商多媒體事務機」，輸入身分證字號及生日，即可立刻查詢罰單相關資訊，如無欠繳者，系統顯示查無資料。

3.撥打公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話，或洽各地區監理所站、六都（直轄市）之交通事件裁決機關進行查證。