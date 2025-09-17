車手8天取款520萬哭窮「沒錢賠」　結局被判入監4年、賠全額

記者黃翊婷／綜合報導

鍾姓男子去年間加入詐騙集團擔任車手，並在短短8天之內，向2名受害者收取款項共計520萬1000元，落網之後他哭窮求情，「沒有辦法賠償這麼多錢」。刑事部分，彰化地院法官日前依法判處鍾男判處有期徒刑4年；民事賠償部分，法官判他應賠償2名受害者全部損失。

▲鍾男擔任詐團車手，結果不僅被判刑入獄4年，還要賠償受害者520萬1000元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，鍾男加入暱稱「超夢」等人所組成的詐團，並擔任領取詐騙贓款的車手，雙方約定每次完成任務就可以拿到3000元報酬。接著，該詐團成員透過投資股票獲利等話術，誘使2名受害者同意交付現金，共計520萬1000元。

鍾男接獲詐團指示，在2024年4月11日至19日之間，向2名受害者取款3次，並從拿到的款項中各抽取3000元作為報酬，再將其餘款項放到指定地點，轉交給詐團其他成員。

後來2名受害者發現被騙，憤而報警，並對鍾男提出刑事訴訟、刑事附帶民事訴訟。面對高額求償，鍾男表示沒有意見，但他沒有辦法賠償這麼多錢，收到的款項都轉交給上手，他也忘了有沒有拿到報酬。

刑事部分，彰化地院法官考量到鍾男在接受偵查及審理時，均自白犯行，但並未自動繳交犯罪所得，也沒有與2名受害者達成和解並賠償損失，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑4年。

賠償部分，法官認定鍾男與詐團分工合作，騙取受害者的錢財，應當負起共同侵權行為的賠償責任，因此判他應賠償2名受害者全部的損失，共計520萬1000元，全案仍可上訴。