玩線上賭博一直輸錢！　他怒告詐欺被法官打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年5月間自行下載一款娛樂城APP進行賭博，過程中儲值28萬元，卻因為一直沒辦法贏錢，經友人告知認為受到詐騙，憤而對提供帳戶給娛樂城的A女提告。不過，台南地院法官審理之後，認為阿榮的情況並非遭詐騙，最終裁定A女無罪。

▲阿榮玩線上賭博卻一直輸錢，經朋友告知覺得受到詐騙，所以決定提告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A女被指控在去年5月間將個人名下的銀行帳戶資料提供給詐團使用，該詐團再佯稱投資博弈可以獲利，誘使阿榮在5天之內匯款28萬元，等錢一入帳，便立刻被詐團轉移。

A女挨告之後辯稱不知道這是詐騙。A女的辯護人也表示，阿榮是因為玩線上賭博，才會匯款到A女的帳戶，並沒有受到詐欺的意思，本案應當不成立幫助詐欺、幫助洗錢罪。

阿榮也坦言，他是在網路上看到某娛樂城的資訊，自己在手機上下載APP開始玩，過程中陸續儲值，期間沒有任何人跟他聯繫過，該APP儲值只要點選儲值項目，就會跑出一組客服提供的銀行帳號，完成轉帳就能增加儲值金額，但遊戲更新之後他一直沒辦法贏錢，經朋友告知可能是詐騙，這才前往派出所報案。

台南地院法官認為，從阿榮自己的陳述看來，他明知該娛樂城是線上賭博網站，仍自行透過手機下載APP進行線上賭博、儲值，就算無法出金，他也不認為是詐騙，仍繼續儲值賭博，直到朋友告知可能是詐騙，才前往派出所報案，可見不是他自己認為被詐騙，而是朋友認為他被詐騙。

再者，法官表示，阿榮進行儲值是為了取得遊戲點數，以進行投注，並非遭人使用詐術而陷於錯誤交付財物；而借用A女帳戶之人只是經營網路賭博行為，並無詐欺取財的犯行，所得款項也不是洗錢防制法所規範的特定犯罪所得。

法官表示，A女將帳戶借給他人使用，與本案檢方起訴所指摘的幫助詐欺取財、幫助一般洗錢的構成要件不符，最終裁定她無罪，全案仍可上訴。