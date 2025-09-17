　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

運動賽事平台9個月吸金近億！藏鏡人到案　檢調8路搜索

▲▼21歲女研究員戴上VR參與元宇宙虛擬實境社交平台的私人派對，卻慘遭其他男性用戶「性侵」。（示意圖／取自Pixabay）

▲運動賽事平台宣稱可透過VR等技術，與明星球員互動，短時間內吸金近億元。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署指揮警調單位偵辦ETmeta平台，以打造運動賽事平台，投資人除每天可獲利最多2%，還有機會與明星球員互動等噱頭，短短9個月吸引近億元投資，專案小組上月首波行動，將涉案的2名主嫌依詐欺等罪嫌聲押禁見獲准後，17日發動第2波搜索，約談疑似幕後藏鏡人吳姓男子與何姓女子等9人到案。

檢調獲報，廖文理和許姓前妻宣稱，為體育愛好者打造顛覆傳統，可共同參與並分享利益的ETmeta平台，投資人可從平台獲得全球體育賽事資訊，也有機會鑄造自己的NFT(非同質化代幣)，或是投資平台虛幣ETM，藉由平台舉辦的各種線上賽事，透過AR與VR技術，明星運動員互動競技。

這個虛擬平台提供投資方案包括，將ETM託管1天或10天，保證獲利1%到2%，且投資人可隨時將ETM換算成外界熟悉的USDT(泰達幣)領出，但這個平台從2024年1月開始運作，同年9月就無法依投資人要求出金，陸續有投資人提告，廖男與洪姓女業務在8月間遭約談後，被聲押禁見獲准。

檢察官吳怡蒨繼續指揮調查局福建省調查處、台北市刑大等單位蒐證，懷疑ETmeta平台的詐騙藍圖其實是由吳姓男子規劃，17日兵分8路搜索，並依非法經營銀行業務、詐欺取財、洗錢等罪嫌，約談吳男、何女等9人到案，持續偵訊中。

09/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女大生慘死…IG標帳號「錢難有是扎南」！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

詐騙NFT吸金虛擬幣銀行法洗錢ETmeta元宇宙

