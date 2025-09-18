　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔台人員睡著了！　法國客機被迫「空中盤旋18分鐘」

▲▼法國科西嘉航空（Air Corsica）。（圖／達志影像／美聯社）

▲科西嘉航空（Air Corsica）發生驚險事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

法國科西嘉航空（Air Corsica）一架航班載滿乘客，即將降落科西嘉島「阿雅克肖機場」（Ajaccio airport）時，卻因為跑道燈光系統沒有啟動，被迫在高空中盤旋18分鐘，原因竟是塔台人員睡著了。

每日郵報報導，15日深夜，該航班從巴黎奧利機場（Orly airport）飛往科西嘉島，降落前卻發現機場地面一片漆黑。原來，該航班誤點1小時才抵達，而獨自值班的塔台人員，忍不住等到打瞌睡。

機師發現情況異常之後，只得在機場上空持續盤旋，由於時間太久，甚至一度考慮轉降到島嶼另一側的港口城市巴斯蒂亞（Bastia）。

Passengers on a flight from Paris to Corsica were left flying in circles after an air traffic controller on the ground took a mid-shift snoozehttps://t.co/NXAJPHscO0 pic.twitter.com/NkO5vKHZls

— AFP News Agency (@AFP) September 18, 2025 >

在地面上，機場消防隊員拚命嘗試聯繫塔台卻無人回應，只好求助警方。最後，其他工作人員爬上塔台，叫醒熟睡的值班人員後，班機才得以安全降落。

機長接受《泰晤士報》採訪時說，「我從業數十年來從未遇過這種狀況，我們只好在空中繞了一小圈」，幸好所有乘客都很冷靜，甚至有人覺得這件事很有趣。

法國民航局17日證實，塔台人員被叫醒之後，航班安全著陸。該機構已對這起「不尋常的情況」展開調查，雖然塔台人員的酒測結果為陰性，當局仍考慮對其進行懲處。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陰莖手術奪命！丁斌煌上銬拿拐杖移送　畫面曝光
郝龍斌談與柯文哲恩怨　「柯當年攻擊讓我母親失眠痛苦」
蔡依林、郭富城誰睡比較健康？　醫揭「1關鍵」差很多
獨／超驚悚！台中出海口驚見「半顆頭顱」
陰莖增大術猝死！老母悲痛現身　護理師：沒幫麻醉
高中生戲水溺斃！爸媽告市府「告示牌有問題」判國賠218萬
快訊／國1「5車連環撞」！　後方紫爆大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

塔台人員睡著了！　法國客機被迫「空中盤旋18分鐘」

肯亞男去俄國玩「被騙上戰場」幫俄軍打仗！　護照手機被沒收

醫生誤判流感6歲童突「無法說話呼吸」　媽靠Google搜尋救回一命

最新民調！　日本自民黨大選「小泉進次郎」領先

美人妻色誘「嗨戰繼子」被丈夫當場撞見！　判刑2年

林芳正宣布參選日本自民黨總裁　主張實質加薪1%

川普宣布「反法西斯運動」列為恐怖組織！　徹查幕後金主

台灣三寶臭名遠播！日本「自駕撞車」無視標誌　連續違規直直開

爆紅歌手特斯拉藏15歲失蹤少女屍塊　兩人疑為情侶

赴日旅客注意！沖繩縣議會「開徵住宿稅」通過法案　拚2026年實施

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

塔台人員睡著了！　法國客機被迫「空中盤旋18分鐘」

肯亞男去俄國玩「被騙上戰場」幫俄軍打仗！　護照手機被沒收

醫生誤判流感6歲童突「無法說話呼吸」　媽靠Google搜尋救回一命

最新民調！　日本自民黨大選「小泉進次郎」領先

美人妻色誘「嗨戰繼子」被丈夫當場撞見！　判刑2年

林芳正宣布參選日本自民黨總裁　主張實質加薪1%

川普宣布「反法西斯運動」列為恐怖組織！　徹查幕後金主

台灣三寶臭名遠播！日本「自駕撞車」無視標誌　連續違規直直開

爆紅歌手特斯拉藏15歲失蹤少女屍塊　兩人疑為情侶

赴日旅客注意！沖繩縣議會「開徵住宿稅」通過法案　拚2026年實施

新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

讓人瘋狂的「失控思考」！從覺察到混亂的心路歷程

鄭孟洳稱柯志恩收營利事業百萬政治獻金　他打臉：拿假數據潑髒水

快訊／陰莖手術奪命！惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署　畫面曝光

台驊控股斥資4.65億元　收購韓國SKYMASTER全數股權

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

首屆台灣國際兒少書展台中揭幕　閱讀能量跨越城市

請3天特休！年輕同事「爽放9天」算敢嗎　一票喊正常：一堆這樣的

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

郝龍斌談與柯文哲恩怨情仇　「柯當年的攻擊讓我母親失眠痛苦」

【武術神童？！】寶寶蒙眼精準飛踢玩具！網全跪了XD

國際熱門新聞

埃及博物館弄丟法老千年金手鐲　邊境嚴查

2男1女激戰出人命　泰飯店驚見裸體女屍

地球旁隱身60年　準衛星像迷你月亮

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

快訊／美知名主持人爭議失言！　《吉米坎摩爾秀》遭無限期停播

談加薪遭開除　公司搞不定主管慘了

好市多「金雞母」年賺2.58兆元　占總收入三分之一

男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

槍聲多到數不清！美賓州「5名警察中彈」

聯準會降息1碼符預期　美股收盤走勢分歧

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

美史首位！川普兩度國是訪問英國

蒙古一億年恐龍完整化石！保存頭顱與手部

Fed降息1碼不夠鴿！　川普欽點理事投唯一反對票：應一次降2碼

更多熱門

相關新聞

雷諾日產三菱聯盟確認歐洲計畫

雷諾日產三菱聯盟確認歐洲計畫

雷諾（Renault）三菱（Mitsubishi）日產（Nissan）聯盟宣布在電動車創新及產業協同合作進入新階段，3方執行長也在法國Ampere Douai先進工廠舉行會議，並確定未來歐洲電動車計畫。

搭機別亂洗手　專家揭「比不洗還髒」內幕

搭機別亂洗手　專家揭「比不洗還髒」內幕

法國25萬人上街反政府　近500人被捕

法國25萬人上街反政府　近500人被捕

台法交流被「大動作抗議」　文化部長李遠說明：法國立場很堅定

台法交流被「大動作抗議」　文化部長李遠說明：法國立場很堅定

「小王子」125周年特展落腳高雄　屋齡30年同名社區突爆紅

「小王子」125周年特展落腳高雄　屋齡30年同名社區突爆紅

關鍵字：

科西嘉航空法國飛機塔台事件

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面