塔台人員睡著了！　法國客機被迫「空中盤旋18分鐘」

記者吳美依／綜合報導

法國科西嘉航空（Air Corsica）一架航班載滿乘客，即將降落科西嘉島「阿雅克肖機場」（Ajaccio airport）時，卻因為跑道燈光系統沒有啟動，被迫在高空中盤旋18分鐘，原因竟是塔台人員睡著了。

每日郵報報導，15日深夜，該航班從巴黎奧利機場（Orly airport）飛往科西嘉島，降落前卻發現機場地面一片漆黑。原來，該航班誤點1小時才抵達，而獨自值班的塔台人員，忍不住等到打瞌睡。

機師發現情況異常之後，只得在機場上空持續盤旋，由於時間太久，甚至一度考慮轉降到島嶼另一側的港口城市巴斯蒂亞（Bastia）。

在地面上，機場消防隊員拚命嘗試聯繫塔台卻無人回應，只好求助警方。最後，其他工作人員爬上塔台，叫醒熟睡的值班人員後，班機才得以安全降落。

機長接受《泰晤士報》採訪時說，「我從業數十年來從未遇過這種狀況，我們只好在空中繞了一小圈」，幸好所有乘客都很冷靜，甚至有人覺得這件事很有趣。

法國民航局17日證實，塔台人員被叫醒之後，航班安全著陸。該機構已對這起「不尋常的情況」展開調查，雖然塔台人員的酒測結果為陰性，當局仍考慮對其進行懲處。