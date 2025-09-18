怒控前男友「恐怖跟騷」保護令也沒用！　她8分鐘後遭射殺亡

▲瑪莉亞發文抱怨保護令沒用的8分鐘後，就遭前男友射殺身亡。（圖／翻攝GoFundMe、亨內平郡立監獄）



記者吳美依／綜合報導

美國明尼蘇達州發生駭人案件，一名34歲女子在臉書發文抱怨被前男友跟蹤與騷擾，申請保護令也沒有用。僅僅8分鐘後，她就遭到對方槍殺身亡。

《紐約郵報》等外媒報導，受害者瑪莉亞（Mariah Rosanna Samuels）15日在臉書發文，「我本來想要保持沉默，但他在凌晨4點跟蹤我，警察什麼都沒做，只是送達保護令，顯然一點用都沒有！」

根據發文紀錄，瑪莉亞公開表達不滿8分鐘之後，就在自己的吉普車駕駛座上遭到多次槍擊。她胸部及軀幹多處槍傷，當場死亡。

目擊者看見一名持槍嫌疑人騎著腳踏車離開現場，警方也透過監視器畫面迅速逮人，嫌犯正是死者的50歲前男友大衛（David Eugene Wright），此人也很快坦承犯案。

死者姊妹告訴警方，大衛曾向瑪莉亞本人坦承，因為嫉妒她分手後又與其他男子交往，所以才會犯案。

事實上，瑪莉亞曾在8月26日為自己和2個兒子申請保護令。在此5天前，大衛跟蹤到她接送兒子的地點附近，持槍抵住她的頭部，掐住其頸部，甚至威脅要殺死她。

大衛目前被指控2級過失殺人罪及持有槍械罪，全案仍在調查中。檢察官辦公室發言人表示，瑪莉亞的死亡令人震驚，「我們將徹底審查證據，並且進行起訴。」