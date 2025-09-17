手插咽喉害前女友暈厥咳血！國訓中心教練辯「為保護她才傷害」

▲左訓中心直排輪國家教練黃明嵩，因家暴女友遭高院羈押。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國訓中心直排輪教練黃明嵩，2022年駕車載著劉姓前女友在高速公路上時發生爭吵，黃男情緒失控，竟以手插入劉女咽喉，劉女因此窒息、昏厥，還咳出鮮血。劉女提告家暴傷害，一審將黃男判處有期徒刑4月、得易科罰金。上訴二審後，高院預防性羈押黃男。全案於17日再度開庭審理，黃男在庭上道歉，稱自己當時是為了保護劉女，才會手插她喉嚨，不慎傷害她。劉女不接受，要求高院重判。全案定於9月30日宣判。

黃明嵩現年38歲，曾經擔任直排輪自由式國手，退役後轉任教練，指導不少選手奪下獎牌。但他從2019年起，就陸續爆發賭博，對女友、前妻家暴，違反保護令等事件，最後遭到除名。

本案發生於2022年6月間，下午1點多，黃男駕駛進口電動車，載著劉姓前女友開上國道一號，打算前往林口的公司上班。不過黃男因為劈腿遭劉女發現，2人在車上發生口角。黃男恫嚇：「妳不是想死嗎?我帶妳去死」、「我就想再撞車給妳看，最好一起死」、「我今天就去死給妳們看，讓妳們後悔，今天就去死」、「一天賺一萬塊啊，沒有！我就打妳，給妳們壓力」、「還是妳要我把妳掐死、掐死、我把妳掐死，再去把小花（即另名女子）殺掉，再自殺」。

車子開下交流道後，黃男要求劉女撥打電話給另名女子，但後來發現劉女開啟手機錄音模式，就伸手搶奪劉女手機。劉女將手機丟出車窗外，並打算開門跳車，但因車門上鎖，無法開啟。劉女就將腳伸出車窗外，堅持跳車。這時黃男竟將手指插入劉女咽喉，劉女一時無法呼吸，漸漸昏厥，甚至還咳出鮮血，黃男這才停止。並將車輛開回租屋處，限制劉女離去。一直到深夜，劉女家人報警，黃男接獲警察通知後，才放劉女離去。劉女提告，一審法院認定黃男2個行為僅成立1個家暴傷害罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

案件上訴第二審後，高等法院接案後，認為黃男有多次家暴前科，因此以預防性羈押為由，裁定將黃男收押。全案於17日進行審判程序，黃男面對一審判決，當庭認罪，請求法院輕判。

但檢方指出，根據法醫石台平的鑑定報告，認為手插咽喉的方式，因為咽喉屬於呼吸要道，有取人性命的意圖，可見黃男當時有殺人故意，故請求高院論以「殺人未遂罪」。另外告訴人劉女也到庭，她供稱，若正常人應該不會以如此激烈手段阻止她，可見黃男完全沒認知到自己的錯誤，建請法院從重量刑。

黃男則辯稱，劉女當時要跳車，又大喊大叫，他心急之下才會伸手阻止劉女，不慎手指插入劉女咽喉，「是因為要保護她，所以才傷害她」，沒有殺人故意，請求法院從輕量刑。

另外高院也詢問是否繼續羈押黃男，劉女隨即表示，她到現在都還需要看精神科，活在恐懼當中，請求繼續羈押。而黃男則希望交保，他也表示歉意，強調願意跟劉女以20萬元和解，但劉女開出300萬元的價格，他無力負擔。他強調，自己知道錯了，真心悔改，所以深深的道歉，請求法院再給他一個自新機會。