好市多「金雞母」年賺2.58兆元　占總收入三分之一

▲好市多（Costco）的自有品牌Kirkland Signature科克蘭。（圖／翻攝好市多官網）

記者葉國吏／綜合報導

好市多（Costco）的自有品牌Kirkland Signature自1995年創立至今，已走過近30年的歷程。這個品牌不僅涵蓋數百種商品，更每年創造約860億美元（台幣2.58兆元）的收入，貢獻了好市多總營收的三分之一，自有品牌其背後的故事更充滿商業洞察力與策略轉型。

根據《華爾街日報》報導，故事起源於1980年代，當時好市多的創始人兼前執行長James Sinegal注意部分品牌商品，如高樂氏（Clorox）、吉列（Gillette）、桂格燕麥（Quaker Oats）等品牌，因不斷漲價銷量下降，加上歐洲市場開始流行自有品牌商品。Sinegal發現自有品牌，不僅能提供更具競爭力的價格，還能提升產品質量。

1990年代初，好市多曾推出近30個自有品牌，如Chelsea衛生紙、Meridian咖啡等，試圖打造多元商品線。不過繁多的品牌名稱讓管理和推廣變得複雜。一位洛杉磯倉庫經理甚至表示，記住這些名字是個難題。Sinegal因此決定將所有產品統一以「Kirkland Signature」命名，既簡化了品牌形象，也彰顯了產品的品質保證。

如今，Kirkland Signature的產品已涵蓋從食品、服飾到家居用品等多達500種品項，像是烤雞、特級初榨橄欖油、香草冰淇淋等都深受消費者喜愛。從最初的洗髮精到現今的全球影響力，這個品牌已成功塑造出好市多的獨特價值主張，並成為倉儲零售業的標誌性存在。