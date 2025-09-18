　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

好市多「金雞母」年賺2.58兆元　占總收入三分之一

▲▼好市多（Costco）的自有品牌Kirkland Signature科克蘭。（圖／翻攝好市多官網）

▲好市多（Costco）的自有品牌Kirkland Signature科克蘭。（圖／翻攝好市多官網）

記者葉國吏／綜合報導　

好市多（Costco）的自有品牌Kirkland Signature自1995年創立至今，已走過近30年的歷程。這個品牌不僅涵蓋數百種商品，更每年創造約860億美元（台幣2.58兆元）的收入，貢獻了好市多總營收的三分之一，自有品牌其背後的故事更充滿商業洞察力與策略轉型。

根據《華爾街日報》報導，故事起源於1980年代，當時好市多的創始人兼前執行長James Sinegal注意部分品牌商品，如高樂氏（Clorox）、吉列（Gillette）、桂格燕麥（Quaker Oats）等品牌，因不斷漲價銷量下降，加上歐洲市場開始流行自有品牌商品。Sinegal發現自有品牌，不僅能提供更具競爭力的價格，還能提升產品質量。

1990年代初，好市多曾推出近30個自有品牌，如Chelsea衛生紙、Meridian咖啡等，試圖打造多元商品線。不過繁多的品牌名稱讓管理和推廣變得複雜。一位洛杉磯倉庫經理甚至表示，記住這些名字是個難題。Sinegal因此決定將所有產品統一以「Kirkland Signature」命名，既簡化了品牌形象，也彰顯了產品的品質保證。

如今，Kirkland Signature的產品已涵蓋從食品、服飾到家居用品等多達500種品項，像是烤雞、特級初榨橄欖油、香草冰淇淋等都深受消費者喜愛。從最初的洗髮精到現今的全球影響力，這個品牌已成功塑造出好市多的獨特價值主張，並成為倉儲零售業的標誌性存在。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槍聲多到數不清！　賓州5警中彈3死
清潔員撿32元舊電鍋送拾荒婦遭起訴！網炸鍋　最高檢下急令
大場面上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　對決大谷翔平
陸飯店偷拍猖獗！數百人線上圍觀　全家人都受害
LINE電腦版爆「大規模災情」用戶崩潰！　官方教解法
興達爆炸！台積電被迫降載供電？　台電回應了
大谷翔平季後賽「三刀流」有望？　官網回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

槍聲多到數不清！美國賓州槍戰「5名警察中彈」　3人殉職

黑人學生遺體懸掛美校園樹上！家屬聘知名律師調查　懷疑慘遭虐殺

蒙古驚見恐龍完整化石！一億年前「仁波切」現形　保存頭顱與手部

好市多「金雞母」年賺2.58兆元　占總收入三分之一

安德魯王子涉性侵慘被「當空氣」　參加葬禮遭其他王室成員冷落

黃仁勳應對中國禁購輝達AI晶片　請金融分析師「不做1件事」

台積電是國寶！　美財經主持人認證：財務優於美國政府

快訊／美知名主持人爭議失言！　《吉米坎摩爾秀》遭無限期停播

英媒揭：等川普訪英結束前腳一走　倫敦將承認巴勒斯坦國

美中有望達成TikTok協議　美議員憂中共持續發揮影響力

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【阿嬤起飛】兒子堅稱有看到　媽媽還配合演出ＸＤ

槍聲多到數不清！美國賓州槍戰「5名警察中彈」　3人殉職

黑人學生遺體懸掛美校園樹上！家屬聘知名律師調查　懷疑慘遭虐殺

蒙古驚見恐龍完整化石！一億年前「仁波切」現形　保存頭顱與手部

好市多「金雞母」年賺2.58兆元　占總收入三分之一

安德魯王子涉性侵慘被「當空氣」　參加葬禮遭其他王室成員冷落

黃仁勳應對中國禁購輝達AI晶片　請金融分析師「不做1件事」

台積電是國寶！　美財經主持人認證：財務優於美國政府

快訊／美知名主持人爭議失言！　《吉米坎摩爾秀》遭無限期停播

英媒揭：等川普訪英結束前腳一走　倫敦將承認巴勒斯坦國

美中有望達成TikTok協議　美議員憂中共持續發揮影響力

男子失聯多日家屬急報案　屏東警沿路找鷹眼尋回

文化美食結合　嘉義縣政府x故宮聯名中秋禮盒大公開！

6年前救火酒駕演員！　《浪漫的體質》尹志溫「爛醉偷車騎」遭逮捕

鬼月「驚悚」畫面！葬儀車與貨車對決衝田中　金紙灑滿天全嚇壞

槍聲多到數不清！美國賓州槍戰「5名警察中彈」　3人殉職

「聯合國軍官」需40萬才能退伍！屏東女機警報案　埋伏逮車手

清潔隊員32元回收電鍋送拾荒婦涉貪污　最高檢急令須顧法理情

別誤入情勒陷阱！脆弱自戀人格＋易共情伴侶　小心成為有毒關係

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

「肚子不餓，只是嘴巴無聊」5招向小腹說掰掰

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

國際熱門新聞

埃及博物館弄丟法老千年金手鐲　邊境嚴查

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

聯準會降息1碼符預期　美股收盤走勢分歧

快訊／美知名主持人爭議失言！　《吉米坎摩爾秀》遭無限期停播

地球旁隱身60年　準衛星像迷你月亮

男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

談加薪遭開除　公司搞不定主管慘了

Fed降息1碼不夠鴿！　川普欽點理事投唯一反對票：應一次降2碼

Fed降息1碼！　今年估降息幅度擴大至3碼

中國禁買輝達AI晶片　黃仁勳直言很失望

美史首位！川普兩度國是訪問英國

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

Fed主席鮑爾：美國就業轉弱　降息目的是風險控管

川普政府首批准對烏克蘭軍援

更多熱門

相關新聞

美國好市多氣泡酒會自爆！緊急發信：別打開

美國好市多氣泡酒會自爆！緊急發信：別打開

美國好市多（Costco）近日發出安全警告，宣布召回旗下Kirkland Signature Prosecco Valdobbiadene氣泡酒，原因是部分瓶身有可能在未開封狀態下突然碎裂，恐造成消費者受傷。

好市多「土雞骨腿切塊」沒剁開！內行：故意的

好市多「土雞骨腿切塊」沒剁開！內行：故意的

超夯髮品美式賣場限時搶購

超夯髮品美式賣場限時搶購

好市多新品口袋披薩　網友讚CP值高

好市多新品口袋披薩　網友讚CP值高

鹿港地藏王廟普度嬰靈　堆好市多2800支雞腿山原因曝

鹿港地藏王廟普度嬰靈　堆好市多2800支雞腿山原因曝

關鍵字：

好市多

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

快訊／王柏傑反擊了！

雙颱今將生成「最新路徑」曝　2地大雨特報

即／美聯儲宣布降息1碼　美元指數急挫

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面