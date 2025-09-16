桃園好客文藝季啟動　蘇俊賓：台灣最有深度的文學走廊在龍潭

▲桃園2025好客文藝季啟動。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2025好客文藝季-文流X行動」活動，16日於龍潭區武德殿宣布起跑。副市長蘇俊賓表示，龍潭擁有豐富的文學、音樂等文化資源，對台灣及全球關注華人文化的朋友而言，鍾肇政與黃永松兩位大師都是極具影響力的重要人物，而這兩位文化巨擘皆出生並成長於龍潭，是地方文化重要精神象徵。

「2025好客文藝季-文流X行動」活動，邀集多位地方文化推手，期盼透過文學地景與文化廊帶的推動，讓更多人走進龍潭，感受這片土地獨有的人文底蘊與歷史風華。

蘇俊賓提到黃永松及李南華老師對龍潭文化保存的貢獻指出，當年因聖亭路拓寬工程，歷史悠久的龍潭聖蹟亭一度面臨拆除命運，幸而李老師與黃永松、鍾肇政等文化界人士聯手發起搶救行動，最終成功保留這座珍貴文化資產，「今天龍潭可以繼續傳承送聖蹟，不能忘記那一代人的貢獻。」蘇俊賓也在參觀展覽時以紀念明信片寫下對黃永松、李南華老師的感謝。

台灣鍾肇政文學推廣協會理事長鍾延威表示，感謝市府多年來對龍潭客家文化的重視與支持，在市府團隊努力下，鍾肇政文學館、聖蹟亭，以及即將成立的黃永松紀念館三大文化支柱正逐步成形，未來將構築出全國唯一、無法被複製的文化亮點，進一步強化龍潭為台灣文化重鎮的定位。

客家局表示，2025好客文藝季主題為「文流X行動」聚焦客家文學與文化保存，系列活動延續在地文學家鍾肇政與黃永松師徒攜手守護龍潭聖蹟亭的文化行動精神，推出「續聖蹟」特展，即日起於龍潭武德殿展出至11月15日，回顧1995年搶救聖蹟亭的歷程，並結合青年創作與科技詮釋文化意義。

客家局指出，本活動將於9月20日在龍潭大池水岸廣場舉行跨界文學盛宴，結合鍾肇政文學精神與龍潭聖蹟亭的珍貴文化資產，透過戲劇、音樂與互動體驗，展現文字與文學的跨域魅力；並於9月28日舉辦傳統「送聖蹟」祭儀，邀請在地學生與幼兒園學童參與，傳承在地文化。