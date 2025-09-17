桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

▲受害女子冷靜應對，趁機打電話給男友求救。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者曾羿翔／綜合報導

桃園市中壢區驚傳性侵未遂事件，一名31歲官姓男子疑似酒後失控，於9月17日凌晨從醫院偷溜外出後，擅自闖入一名女子的住宅工作場所，不僅對她施暴，還一度將其壓制在地，企圖性侵。幸虧女子機警通報男友報警，並設法說服對方讓她「冷靜一下」，趁機脫身逃入車內反鎖，才躲過一場悲劇。

警方表示，事件發生於凌晨1時25分左右，中壢中福派出所接獲報案後，隨即組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮調查，並於當天中午成功查緝官男到案，目前正依性侵未遂與侵入住居罪嫌展開偵辦。

根據女子在社群平台的描述，當時她正準備下班，一名男子突然闖入並撲上來攻擊她。女子在混亂中被摔倒並遭壓制，但她冷靜應對，趁機打電話向男友求救，並表示「我要被強姦了，幫我報警」，同時試圖安撫男子，爭取時間。

據了解，當男子稍微鬆懈，她迅速逃到車內反鎖，成功避開進一步傷害。事後，她將男子遺留的證件交給警方協助追查，並在網路上公布監視器畫面與男子照片，提醒其他女性提高警覺。她也呼籲大家遇到緊急狀況時務必保持冷靜，並隨身攜帶防身器具，以備不時之需。目前警方已將官男依法偵辦，進一步釐清案情。



ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。