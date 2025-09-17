「淡江大橋」被申請商標！　江怡臻：以後蛋糕印橋名還要問交通部

▲淡江大橋合龍典禮。（圖／記者劉亮亨攝）



記者崔至雲／新北報導

連結八里、淡水兩地的新北淡江大橋預計明年5月通車，16日全橋合龍儀式；民進黨稱，因賴清德在行政院長任內加碼預算，淡江大橋才能順利動工。不過，國民黨新北市議員江怡臻批，淡江大橋新北市政府就扛了1/3 經費，民進黨根本是政治收割，且她爆料，交通部把「淡江大橋」四字拿去申請商標，她大酸，難道以後民眾賣個車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，都還要送交通部審查？還要問交通部給不給印？

針對民進黨批評國民黨連談兩篇淡江大橋，卻隻字不提侯友宜的努力，江怡臻表示，民進黨的朋友可能覺得沒有掛「感謝最親民的侯友宜市長」布條，就是不夠感謝、不夠尊重侯友宜。昨天淡江大橋合龍，原本應該是全國民眾共享的喜事，結果還是有人跳出來護主，求表現，把一切硬往「中央很英明」、「蘇家超偉大」、「總統好棒棒」那套政治劇本。江怡臻說，真的不用急著跳出來護航，滿口中央多努力、蘇院長多英明、賴總統多棒棒。

江怡臻指出，是不是深怕頌聖不努力，蘇巧慧就無緣「蘇市長」？只能繼續在她的立委選區，當「舒適長」。她說，數字大家都很清楚，總經費 230.38 億，新北市至少扛了 1/3，還提前投入八里輕軌、道路配套，侯友宜市府團隊這幾年盯進度、解難題，市民都看在眼裡。偏偏有些人不敢直面這些努力，只會拿著補助比例當聖旨，然後就想挑撥誰「噴口水」、誰「沒提侯市長」。

江怡臻表示，民進黨的朋友可能嫌沒掛一條「感謝最親民的侯友宜市長」布條，以朝鮮式濃烈敬愛領袖，才算懂禮貌。然而，江怡臻說，侯市長才不需要這種「北韓式敬愛」，新北市民很清楚，侯友宜做了什麼，他不靠布條、也不靠造神。

此外，江怡臻爆料，交通部把淡江大橋拿去申請商標，範圍包括印刷品、明信片、海報、包裝飲用水、影片製作、安排及舉行座談會、研討會、月餅、冰淇淋、車輪餅、海綿蛋糕、奶油餅乾等。江怡臻大酸，難道以後民眾賣個車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，都還要送交通部審查？還要問交通部給不給印？

江怡臻也說，淡江大橋是公共建設，也是公共工程，公共的定義，結果被註冊商標，簡直滑天下之大稽。以新北市青春山海線為例，申請LOGO使用，要以青春山海線販賣商品，都非常歡迎，既沒有限定文字使用，更沒有像交通部申請淡江大橋商標一樣。澳洲雪梨大橋有註冊商標？日本明石海峽大橋有註冊商標？淡江大橋的設計師，Zaha Hadid 就已經是一個品牌了，交通部把集眾人智慧和共同努力的公共建設，註冊為商標，增加文創使用的困擾，是不希望大家知道淡江大橋在台灣嗎？

▼交通部將「淡江大橋」申請商標。（圖／新北市議員江怡臻提供）

