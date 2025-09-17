　
公益 公益 互助 溫馨

第15屆「我畫我話」特殊美學藝術展頒獎典禮　藝術點亮生命，彩虹跨越障礙

▲▼ 第15屆「我畫我話」特殊美學藝術展頒獎典禮 。（圖／基金會）

圖、文／達永真善美文教基金會提供

第15屆「我畫我話」特殊美學藝術展頒獎典禮已於2025年9月13日（六）下午2點在臺北市中山堂二樓光復廳圓滿落幕，為年度最大規模的文化平權展演揭開序幕。活動匯聚各界嘉賓、藝術家、得獎者與家屬到場祝賀，現場氣氛熱烈而溫柔，掌聲與感動交織不斷。

今年競賽共徵得476件作品，最終甄選119件入展。每一幅畫都是創作者面對日常挑戰時的勇氣告白：以色彩為語、以線條為心，將生命的韌性、幽默與盼望化為可被看見的美學行動。樹仁基金會執行長袁嘉福表示：「這些作品不只是藝術，更是每位創作者對世界的回答。我們願成為他們的擴音器，把臺灣最真誠的創作能量帶向國際。」

本屆展覽亦特別感謝 達永真善美文教基金會代表蒞臨，並以頒獎嘉賓身份與我們共同見證這場藝術盛會。他們長期關注文化與教育的發展，未來雙方也將持續交流，並探討更多合作的可能性，期待攜手將藝術能量延伸至校園、社區與大眾生活中，實踐「美善相傳、文化共榮」的願景。

典禮落幕，世界啟航。展覽將自台北出發，展開**「我畫我話」全球巡迴展**：除在臺北中山堂與臺北南港軟體園區延伸展出外，10月將前進西班牙馬德里，11月於日本京都推出小而精緻的快閃展，12月則於越南胡志明市舉辦藝文交流，明年更將登上美國紐約聯合國平權論壇與在地藝文場館，讓世界看見來自臺灣的包容、尊嚴與創造力。京都場將與裏千家茶道小泉老師跨界合作，透過茶席、畫作與聲像的對話，呈現「靜與動」「雅與真」的東方美學；馬德里與紐約則串聯當地文化網絡，展現多元觀眾的共鳴樣貌。

本屆策展延續樹仁基金會自1984年創會以來的初心：用藝術連結身心障礙者、癌症病友、受暴婦女與青少年等群體，搭起參與與被看見的橋。十五年來，「我畫我話」從臺灣走向國際，足跡遍及義大利、武漢、印尼三寶龍、東京、倫敦等城市；今年的巡展不僅是里程的延伸，更是文化平權的深化——用最柔軟的方式，提出最堅定的主張。

評審團指出，本屆入選作品在構圖與媒材運用上呈現驚人的自由度，從城市日常到宇宙想像，從家庭記憶到身體書寫，皆映照出創作者與世界相互擁抱的瞬間。觀眾將在展場見到的不只是一幅幅圖像，更是一次次與自己的相遇──當我們凝視畫面，也被畫面回望。

展出重點｜
   •   台北站：頒獎典禮後持續在中山堂與南港軟體園區接力呈現，推出導覽與交流。
   •   馬德里站（10月）：以「城市與情感」為題，連結在地策展網絡。
   •   京都站（11月）：藝術×茶道快閃展，與裏千家茶道跨界合作，強調影像紀錄與小型觀眾深度體驗。
   •   胡志明市站（12月）：結合教育推廣與社區工作坊。
   •   紐約站（2026）：對接聯合國平權議題，拓展國際對話。

樹仁基金會誠摯邀請社會大眾蒞臨展覽，親身感受來自心靈深處的能量，並持續支持勇敢創作的每一雙手。讓我們以藝術為路，以同理為橋，為下一代留下更溫暖的文化景觀。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

藝術展覽美學文化國際

