永定土樓、篝火晚會初體驗　兩岸小天使走訪世界文化遺產！

▲土樓是客家建築的象徵，兩岸快樂小天使一起參觀世界文化遺產「永定土樓」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者徐恩樂／福建報導

福建簡稱「閩」匯集大量的閩南、客家族群！其中，永定區仍保持客家人同樓而居的傳統聚落，這裡純樸的農村生態被列為世界文化遺產，居民百年來自給自足。今年「陽光海峽兩岸快樂天使」活動進入第五天，兩岸小朋友們大清早啟程，開始了3個多小時的車程，抵達龍岩市「永定土樓」參訪！一陣陣的間歇大雨不斷沖刷路基，但小朋友們生龍活虎，絲毫不受天氣影響，跟著領隊老師躲進土樓，認識不同建築的文化體現。

▲兩岸小朋友們大清早啟程，開始了3個多小時的車程，抵達龍岩市「永定土樓」參訪。

▲客家土樓家訓館，室內牆壁貼滿勵志警句。

疑！這裡不是真人版迪士尼電影—花木蘭的場景嗎！客家人最有名的發明就是圓型土樓，據說防風、通風、抗震優勢，代表著世代家族的凝聚力，彼此互相依存。兩岸小天使第一次參觀「永定土樓」文化園區，一睹振成樓、慶雲樓的廬山真面目。

▲卓溪、古風國小的原住民小朋友形容，土樓牆面厚實、觸摸起來粗糙。

▲兩岸小天使第一次參觀「永定土樓」文化園區，一睹振成樓、慶雲樓的廬山真面目。



雖然對於客家文化十分陌生，圓樓設計裡面有222個房間，室內不少對聯與家訓格言，吸引小朋友湊上前朗讀，雖然喊著看不太懂，但還是嘻嘻鬧鬧地品味土樓客家情。地理課本介紹的土樓，如今就在眼前出現，外觀格局和台灣傳統閩、客宗族的三合院的風格截然不同，卓溪、古風國小的原住民小朋友形容，土樓牆面厚實、觸摸起來很粗糙，「你看！我手黃黃的。」拍拍黃土繼續走走看看！樓內有宗祀、有特產、有客家耆老在門口說著大家聽不懂方言，熱情好客的客家人也擅長泡茶，抓把茶米沖泡滾燙熱水，一杯杯遞給來自台灣的校長與老師們享用。





萬大國小校長呂國良表示，小朋友有機會來到土樓，參訪世界級的文化遺產，擴展課本以外的知識，到處是學習素材，希望他們來一趟能夠自主學習，留心環境帶來的學問，內化成自己的視野與洞見。

▲▼兩岸小天使於「篝火晚會」彼此切磋才藝，表演十分精彩。

離開永定土樓，兩岸小天使們搬著樂器與道具，抵達「篝火晚會」現場，並分成多組小隊相互切磋才藝！開場時大家圍成一個大圓圈，由大嘴巴哥哥領隊帶動，點燃炙熱篝火，共同演唱跳活動主題曲《陽光海峽》，由於越唱越起勁的緣故，最後大家進行各隊PK。其中，古風、卓溪國小的小天使們立刻排好隊形，用布農族傳統歌謠驚豔全場，搭配射箭舞蹈，厚實歌聲穿越整座山谷；福建小天使們則表演街舞、民俗舞蹈、跳繩等，小小身影卻有柔軟身段，表演架勢非常有張力。

7月24日（三）兩岸小天使將回到「永定土樓」進行尋寶遊戲，激發孩子們的團隊合作潛力，挖掘線索找到解答。此次營隊進行八天七夜，活動即將進入尾聲，接下來會前往龍岩市蓮東小學參訪，同一天回程坐大陸高鐵返回福州，期望這趟行程繼續擴展他們視野與學習經驗。

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