　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

永定土樓、篝火晚會初體驗　兩岸小天使走訪世界文化遺產！

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼0723 海峽兩岸小天使-參觀土樓。（圖／記者黃克翔攝）

▲土樓是客家建築的象徵，兩岸快樂小天使一起參觀世界文化遺產「永定土樓」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者徐恩樂／福建報導

福建簡稱「閩」匯集大量的閩南、客家族群！其中，永定區仍保持客家人同樓而居的傳統聚落，這裡純樸的農村生態被列為世界文化遺產，居民百年來自給自足。今年「陽光海峽兩岸快樂天使」活動進入第五天，兩岸小朋友們大清早啟程，開始了3個多小時的車程，抵達龍岩市「永定土樓」參訪！一陣陣的間歇大雨不斷沖刷路基，但小朋友們生龍活虎，絲毫不受天氣影響，跟著領隊老師躲進土樓，認識不同建築的文化體現。

▲▼0723 海峽兩岸小天使-參觀土樓。（圖／記者黃克翔攝）

▲兩岸小朋友們大清早啟程，開始了3個多小時的車程，抵達龍岩市「永定土樓」參訪。

▲▼0723 海峽兩岸小天使-參觀土樓。（圖／記者黃克翔攝）

▲客家土樓家訓館，室內牆壁貼滿勵志警句。

疑！這裡不是真人版迪士尼電影—花木蘭的場景嗎！客家人最有名的發明就是圓型土樓，據說防風、通風、抗震優勢，代表著世代家族的凝聚力，彼此互相依存。兩岸小天使第一次參觀「永定土樓」文化園區，一睹振成樓、慶雲樓的廬山真面目。

▲▼0723 海峽兩岸小天使-參觀土樓。（圖／記者黃克翔攝）

▲卓溪、古風國小的原住民小朋友形容，土樓牆面厚實、觸摸起來粗糙。

▲▼0723 海峽兩岸小天使-參觀土樓。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0723 海峽兩岸小天使-參觀土樓。（圖／記者黃克翔攝）

▲兩岸小天使第一次參觀「永定土樓」文化園區，一睹振成樓、慶雲樓的廬山真面目。

雖然對於客家文化十分陌生，圓樓設計裡面有222個房間，室內不少對聯與家訓格言，吸引小朋友湊上前朗讀，雖然喊著看不太懂，但還是嘻嘻鬧鬧地品味土樓客家情。地理課本介紹的土樓，如今就在眼前出現，外觀格局和台灣傳統閩、客宗族的三合院的風格截然不同，卓溪、古風國小的原住民小朋友形容，土樓牆面厚實、觸摸起來很粗糙，「你看！我手黃黃的。」拍拍黃土繼續走走看看！樓內有宗祀、有特產、有客家耆老在門口說著大家聽不懂方言，熱情好客的客家人也擅長泡茶，抓把茶米沖泡滾燙熱水，一杯杯遞給來自台灣的校長與老師們享用。

▲▼0723 海峽兩岸小天使-參觀土樓。（圖／記者黃克翔攝）

萬大國小校長呂國良表示，小朋友有機會來到土樓，參訪世界級的文化遺產，擴展課本以外的知識，到處是學習素材，希望他們來一趟能夠自主學習，留心環境帶來的學問，內化成自己的視野與洞見。

▲▼0723 海峽兩岸小天使-篝火晚會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼兩岸小天使於「篝火晚會」彼此切磋才藝，表演十分精彩。

▲▼0723 海峽兩岸小天使-篝火晚會。（圖／記者黃克翔攝）

離開永定土樓，兩岸小天使們搬著樂器與道具，抵達「篝火晚會」現場，並分成多組小隊相互切磋才藝！開場時大家圍成一個大圓圈，由大嘴巴哥哥領隊帶動，點燃炙熱篝火，共同演唱跳活動主題曲《陽光海峽》，由於越唱越起勁的緣故，最後大家進行各隊PK。其中，古風、卓溪國小的小天使們立刻排好隊形，用布農族傳統歌謠驚豔全場，搭配射箭舞蹈，厚實歌聲穿越整座山谷；福建小天使們則表演街舞、民俗舞蹈、跳繩等，小小身影卻有柔軟身段，表演架勢非常有張力。

▲▼0723 海峽兩岸小天使-篝火晚會。（圖／記者黃克翔攝）

7月24日（三）兩岸小天使將回到「永定土樓」進行尋寶遊戲，激發孩子們的團隊合作潛力，挖掘線索找到解答。此次營隊進行八天七夜，活動即將進入尾聲，接下來會前往龍岩市蓮東小學參訪，同一天回程坐大陸高鐵返回福州，期望這趟行程繼續擴展他們視野與學習經驗。

►►►兩岸小天使交流專題報導

ET快訊
她澳洲打工嫌採草莓太累...跑去半套店幫客人「擠鮮奶」！男友
國安局吳宗憲「已走私8年」！2少校全程認罪　供詞設斷點自扛刑
渣男摧殘16歲孫女2年！黑道爺爺怒「下追殺令」：消波塊伺候

關鍵字：兩岸小天使,快樂小天使,兩岸交流,東森慈善,東森慈善基金會,兩岸一家親

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

兩岸小天使共遊「誠毅科學探索中心」體驗發射火箭、3D軌道車

與部落孩子共舞、參觀茶廠　兩岸小天使飽覽台灣多元文化

冒煙驚魂？小天使知性之旅不只故宮買白菜　親赴防災中心學逃生

永定土樓、篝火晚會初體驗　兩岸小天使走訪世界文化遺產！

走讀廈門鼓浪嶼！珍藏館40多架「百年鋼琴」兩岸小天使忍不住驚呼：手癢想彈奏

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

永定土樓、篝火晚會初體驗　兩岸小天使走訪世界文化遺產！

走讀廈門鼓浪嶼！珍藏館40多架「百年鋼琴」兩岸小天使忍不住驚呼：手癢想彈奏

用濕滑小舌繞圈這邊...6個簡單口愛小技巧

參議院批准任命案！　美國代理防長將正式執掌五角大廈

U12世界盃／隊長黃天賜扛中華隊第4棒　想效法陳金鋒

昆凌親見「獅子王丁滿」本尊　扭頭淡定表情100％神複製…網笑翻：好可愛！

《陳情令》男男CP蹦出小孩　網暴動：一家三口真甜蜜

U12世界盃／開幕戰抗古巴先發投手4選1　隊長黃天賜4番

跆協遭爆理事長安插家人任職、培訓隊出國當家庭旅遊

閃爆！休傑克曼路上背起大13歲老婆　低頭露超甜燦笑

陳禕倫前十字韌帶斷裂…角色又慘遭截肢！機車行當黑手學換輪胎

我被斧頭劈死！3歲童曝「前世埋屍處」…挖開全嚇傻：他4年前神隱

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

公益熱門新聞

兩岸小天使「永定土樓＋篝火晚會..

音樂會門票滯銷！偏鄉孩子好失落

小天使走讀鼓浪嶼！觀賞「百年鋼..

家扶公布兒保新聞　過半不滿6歲..

角力小鬥士制霸清寒獲總統教育獎

職棒選手赴日！頂新贊助3年獎學..

更多熱門

相關新聞

小天使走讀鼓浪嶼！觀賞「百年鋼琴」珍藏館

2019年兩岸小天使交流活動進入第四天，雖然清早天空下起滂沱大雨，但仍澆不熄小朋友滿滿的活力，他們一個個帶著愉快心情乘坐渡輪，前往鼓浪嶼。古風國小校長呂國良表示，原住民小孩第一次坐船很害怕，最後「興奮感」早已超越暈船程度，認為小朋友實際走一趟、邊逛邊玩，是印證教材課程最有收穫的體驗。

小天使共遊「誠毅科學探索中心」體驗發射火箭

兩岸小天使科技交流　體驗防火、踢球機器車

小天使開營儀式　小朋友勇敢紀錄夢想

兩岸小天使秀才藝！京劇、八部合音驚艷全場

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

吳宗憲一張卡刷645萬　專家：只有3種可能

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

國安局吳宗憲「已走私8年」！供詞設斷點自扛刑責　

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

消失51年！「智慧女神潛艦」地中海底尋獲

她到澳洲打工嫌採草莓太累…去半套店幫男客「擠牛奶」

私菸傷蔡！學者估核彈級戰爭來了

他摧殘16歲女2年！黑道爺爺：消波塊伺候

交出50人代購名單！吳宗憲爆不會抽菸

大一妹：你要當爸了！眼尖姊看胚胎照驚呆

10歲男童打球未返家　老媽開群組見兒子屍照

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

更多

最夯影音

更多

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面