民調第一卻棄選國民黨主席　趙少康：當選後中廣股份就要出脫

▲趙少康陪同郝龍斌領表。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前國民黨主席郝龍斌今（18日）上午在戰鬥藍召集人趙少康、前國民黨中常委蕭景田的陪同下，前往中央黨部辦理參選黨主席領表，明天再正式登記。被問到為何最後協調由郝龍斌出線？趙少康受訪解釋，自己現在經營媒體，廣電法有規定，如果當選黨主席，在中廣的股份就要出脫，且出脫後誰要來接？他強調，自己不是不幹，也不是逃避責任，但過程就很複雜，「希望原來支持我的人，能把票轉給郝龍斌，投郝龍斌就等於投我！」

趙少康說，自己與郝龍斌不是比民調決定誰出線，而是郝龍斌做民調判斷自己能否勝選。他指出，這陣子收到很多人的支持都很感謝，但因為現在經營媒體，廣電法有規定，如果當選黨主席，在中廣的股份就要出脫，不能超過1％，雖然說要出脫就出脫，錢乃身外之物，但問題誰要來接？在民進黨監督、追殺之下，哪個正派的企業敢來接？而且黨產會還說中廣欠國家77億，誰要付這個？有人敢接嗎？一旦接了中廣股權就會被追查，一般人受得了嗎？

據黨內民調顯示，趙少康若出馬將領先所有參選人，也是基層最希望擔任黨主席的人選，趙少康強調，「我不是不幹，也不是逃避責任，但過程就很複雜！郝龍斌很好，不僅有8年市長經驗，又與地方派系人物關係不錯，黃復興也有一定關係，讓他來選黨主席不是很好嗎？何必一定要我選？希望原來鼓勵我、支持我的人，能把票轉給郝龍斌，因為投他等於投我，他當黨主席後，我也會在旁邊出主意，也會監督他。」

