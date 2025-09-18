嗆張亞中「醬缸說」破壞黨內團結　趙少康：朱立倫只是善盡責任

▲趙少康陪郝龍斌領表。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將在10月18日舉行，國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中日前痛批，國民黨永遠是「家天下」的醬缸文化，戰鬥藍召集人趙少康稱，如果台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫以及前國民黨副主席郝龍斌不參選，趙就會參選，張亞中直言，「請問這不叫搓湯圓叫什麼？」趙少康今（18日）回擊，張亞中言論破壞黨內團結，「什麼醬缸？誰是醬缸？都還沒有選舉黨主席，就在搞分裂，罪魁禍首就是這樣的人！」

趙少康今日上午陪同郝龍斌赴中央黨部領表參選國民黨主席。針對張亞中稱「朱立倫私相授受」，趙少康怒批，黨主席應由黨員一票一票選出，任何人都無法左右黨員選票。「朱立倫作為黨主席，需要很多優秀的人競逐黨主席，不是想給誰就給誰欸！他在盡他的責任，這怎麼叫醬缸？」批評私相授受和宮廷政治的人，反而才是受到傳統醬缸文化的影響，真正的公平選舉應由黨員決定。

郝龍斌與趙少康兩人關係密切，16日晚上長談後，確定由郝龍斌參選。對此趙少康解釋，郝龍斌本人做市長期間表現公正、與地方實力派關係良好，因此有穩固的當選基礎，「郝龍斌做市長八年，地方議長、縣市長都願意支持他，這是重要的競選資本。」

至於自己民調第一卻不參選？趙少康提到，中廣的問題很複雜，若當選黨主席，必須立即處理中廣股份出脫問題，但在民進黨、檢調、司法、NCC及黨產會的監督下，任何正派企業都不敢接手，「黨產會還認定中廣欠國家77億，誰敢接手？這是非常複雜的實際困難。」自己並非逃避責任，而是必須面對現實挑戰，因此支持者應將票轉給郝龍斌，郝當選後也會提供顧問和建議，監督黨務運作。

