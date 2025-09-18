邀徐國勇入黨團群組為強化溝通！　吳思瑤：政治解讀壞了好事

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

甫卸任黨團幹事長的綠委吳思瑤日前邀請民進黨秘書長徐國勇加入黨團群組，有媒體解讀為「倒柯」。對此，吳思瑤今（18日）澄清，這是再單純不過的事，希望讓府院黨黨團訊息不漏接，互相支援協力，但媒體的政治解讀真的很莫名其妙，反而壞了好事，有點可惜。

談及邀請徐國勇進黨團群組，被解讀為總統賴清德施壓黨團、針對黨團總召柯建銘，吳思瑤上午受訪時直言，「我覺得這種媒體的解讀真的很莫名其妙」。事實上，這是再單純不過的事。

吳思瑤還原過程，總統這段時間分批宴請綠委餐敘，她上周五出席時也正向提出，現在行政立法因為行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄加入黨團群組，能即時反映、有效傳遞黨團成員意見，讓行政立法更即時，而坐在她對面的民進黨秘書長徐國勇就當場表示，「那思瑤你也幫我加入黨團群組，這樣我也可以跟大家有直接訊息」，就能快速精準不漏接任何一顆球，她也很自然沒有多想，就邀請了徐國勇加入黨團群組。

吳思瑤指出，徐國勇加入群組後，黨團同仁都非常歡迎，也認為府院黨黨團是一體的，訊息不漏接，互相支援協力，這是好事，但被媒體政治解讀後，反而壞了好事，有點可惜。

吳思瑤強調，這都是讓黨團更強、更好，其他政治解讀完全不是她當下邀請動作的思考範圍中，希望新會期開始，政治少一點、生活好一點，府院黨黨團一起加油。

針對新會期法案，吳思瑤說，執政團隊希望落實賴總統說的民生優先、經濟優先、青年優先跟弱勢優先，行政團隊和立院黨團現在也正加緊盤點新會期的優先法案。民進黨團和行政部門會兩大方向，分別為國家大進步相關法案，和國家更安全的優先法案。