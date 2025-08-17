三重男酒醉騎樓鬧事　竟衝警車想開門！妨害公務遭壓制

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名酒醉男子在街頭情緒失控，不僅不聽警方勸阻，甚至企圖開啟警車車門，行徑相當脫序。三重警分局員警見狀，立即將這名男子壓制並實施保護管束，依妨害公務、違反社會秩序維護法將他帶回偵辦。經酒測後，男子酒測值高達1.18MG/L，警方將依法移送新北地檢署裁處。

▼三重林男（藍衣）喝醉對員警咆哮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

16日晚間11時許。三重分局員警在正義北路執行臨檢勤務時，發現50歲林姓男子酒醉在騎樓下大聲咆哮，員警請他身旁友人將他帶回家，避免在現場滋事。林男卻突然情緒失控，衝向停在路邊的警車，試圖開啟車門。由於行為已構成妨害公務，員警見狀立即將他壓制，並依法對其實施保護管束。

警方將林男帶回派出所後，對其實施酒測，結果顯示其酒測值高達1.18mg/L。由於林男的行為已違反社會秩序維護法第85條第1項，妨害公務（未達強暴脅迫程度），警方訊後已將其移請裁罰。警方也告誡林男切勿酒後失態，並聯繫其家人到派出所將其帶回。

▼林男衝到警車旁要開車門，被員警揪著衣領 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方以涉嫌妨害公務及社秩法將林男壓制帶回派出所 。（圖／記者陳以昇翻攝）