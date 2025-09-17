女大生慘死…她IG標帳號「錢難有是扎南」！友發照悼念：一路好走

記者戴若涵／台中報導

台中市沙鹿區忠貞路16日上午發生凶殺案！一名17歲駱姓少年不滿18歲顏姓女友與其分手，竟在44秒內狂砍對方至少31刀，導致顏女橫死街頭，案件曝光後引發外界關注。有顏女的親友在社群媒體上發文悼念，「一路好走」、「司法會還你公道」，而透過疑似顏女的IG可發現，她自介上標註一個帳號，名稱為「錢難有市扎南.」，令人不勝唏噓。

▲顏女遭亂刀砍死，親友PO照悼念「一路好走」。（圖／翻攝自顏女IG、threads）

回顧整起案發經過，17歲駱姓少年因不滿顏女與其分手，先從網路上買超過30公分長的長刀後，16日上午9時許疑似擔心顏女拒接電話，在路邊向人借電話打給顏女，將顏女約出門談判，隨後便持預藏刀具瘋砍顏女約31刀，面對顏女哀求「對不起」，他仍殺紅眼，甚至折返對顏女踹一腳、補刀，手段相當兇殘。

▲17歲駱姓少年砍死18歲顏姓前女友，現場路面留下大片鮮血。（圖／記者白珈陽攝）

駱姓少年犯案後，先騎乘機車從台中沙鹿返回位於苗栗苑裡的宮廟，歸還從友人處借來的機車後，再換裝搭乘火車前往彰化一處摩鐵躲藏，警方16日將人逮捕後，17日下午依照殺人罪送駱姓少年前往少年法庭。

案發過後，有親友在IG發出顏女的照片悼念，「妹一路好走，我不敢相信我看到的竟然是妳沒有病痛了，好好走，在另一個世界照顧好自己，司法會還你公道」，有人則是轉發新聞稱，「姊姊一路好走…在那裡要當快樂的小天使喔，如果時間能在(應為再)重來，我那天一定會跟你多說幾句話」、「姊姊，在天上要開心，我會想妳…」，令人不捨。

▲警方依殺人罪將駱姓少年送往少年法庭。（圖／記者許權毅攝）

經比對親友悼念文所PO出的照片，循線可找到疑似顏女的IG，英文名稱與顏女中文姓名高度吻合，該IG帳號大頭照髮型的長度、粉色耳圈染，也與顏女案發時的造型雷同，而該IG自介上還標註一個帳號，點入其中赫見名稱竟是「錢難有市扎南.」，諧音為「前男友是渣男」，與現況相對照，令人感到唏噓不已。