消防安全強化　嘉邑行善團捐贈嘉義市特種搜救服

▲▼ 嘉義市嘉邑行善團捐贈特搜服裝強化消防安全防護 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

社團法人嘉義市嘉邑行善團17日捐贈嘉義市消防局價值80萬專業特種搜救服裝一百件，希望藉此提升嘉義市消防局特種搜救隊及義勇特種搜救分隊的救災防護與救援效能，捐贈儀式在消防局5樓應變中心舉行，由消防局局長郭立昌代表接受，並向嘉邑行善團鄭秀玉理事長、蔡坤章執行長及全體理、監事們表達感謝。

▲▼ 消防局局長郭立昌代表接受捐贈，並致贈感謝狀嘉邑行善團鄭秀玉理事長 。（圖／記者翁伊森攝）



嘉邑行善團深知特搜隊員在執行任務時常面臨的險峻環境。今年7月，丹娜絲颱風襲擊嘉義市，特搜隊員們不畏艱辛、日夜投入災後復原，迅速協助市民恢復正常生活，其專業與奉獻精神令人敬佩。

鄭秀玉理事長表示，此次捐贈的專業特種搜救服，能保護搜救人員在複雜且危險的環境中執行任務，主要包括保護功能（如防火、防割、防水），舒適與活動性（如輕量化、透氣性）以及增強警示與識別性（如高亮度反光條）等，這些功能共同確保搜救人員能安全、高效地完成搜救工作。希望透過這次的捐贈達到拋磚引玉效果，藉此表達對城市英雄們的深切關懷。





消防局局長郭立昌表示，嘉邑行善團此次繼先前捐贈消防警備車後，再度匯聚各界愛心，長期以來秉持「發揚社會仁風義舉、淨化人心，結合群眾力量，造福鄉梓」的宗旨，持續支持消防工作，彰顯行善團對公共安全的重視與承諾。

消防局未來將持續精進救災能量，與各界攜手合作，努力打造一個「安全、有保障、全齡共享、世代宜居」的幸福城市，共同守護市民的生命財產安全。