　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭西馬縫山4登山客迷途1女脫水　消防漏夜救援

▲▼宜蘭消防等人員漏夜急救援，將4名迷途在宜蘭大同鄉西馬縫山附近的登山客平安接下山。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭消防等人員漏夜急救援，將4名迷途在宜蘭大同鄉西馬縫山附近的登山客平安接下山。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

13日下午，一行4人的登山客，於宜蘭大同鄉西馬縫山附近迷途，並有一名女登山客出現輕微脫水情況，所幸經過宜蘭消防隊及林業署的聯合的漏夜急救援，才成功脫困。而這支登山隊伍是於13日上午從宜51線14.8公里處進入山區，原計劃經田古爾溪溪床下山，但在返程途中迷失方向，隨即通報救援。

▲▼宜蘭消防等人員漏夜急救援，將4名迷途在宜蘭大同鄉西馬縫山附近的登山客平安接下山。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭消防局13日下午接獲有4名登山客迷途在宜蘭大同鄉西馬縫山附近的報案後，迅速啟動救援行動。第一大隊、大同分隊及宜蘭分隊派遣人員及車輛前往現場，並通知林業署派員協助。救援行動於當晚7時07分展開，指揮官率領大同分隊6名隊員前往土場，與林業署人員集結後進入山區搜索。至晚間9時30分，救援隊伍與林業署2名人員會合，正式開始入山搜救。

經過數小時的努力，救援隊伍於晚間11時35分成功接觸到待救者。據現場回報，其中一名女性登山者出現輕微脫水情況，救援人員立即提供水及食物進行補給。至11時45分，補給完成後，救援隊伍帶領登山者原路折返，順利完成救援任務。

此次事件再次提醒民眾，登山活動需做好充足準備，包括攜帶足夠的水、食物及導航設備，並事先熟悉路線，以降低迷途風險。宜蘭消防局表示，未來將持續與相關單位合作，提升山區救援效率，確保民眾安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
18年知名牛排館宣布頂讓！　老闆女兒：爸該享福了
陳曉東開第一槍！　替于朦朧發聲
柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間
和蕾菈離婚後首露面！　湯宇曝2人近況
台南台積電工人遭風扇擊中摔落3m　手臂斷裂亡
齊名邦茲！　索托寫大聯盟史上第一人紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒吧女店員拒陪續攤　男客竟狂噴辣椒水...反遭酒瓶K破頭！

男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告　無條件調解仍要關

宜蘭西馬縫山4登山客迷途1女脫水　消防漏夜救援

屏東2騎士買水果「機車鑰匙都沒拔」　1人騎錯搞烏龍

台南台積電工安意外！工人遭風扇擊中摔落3m　手臂斷裂出血送醫亡

高雄單車阿公騎到屏東內埔迷路　警帶返所補充能量送火車站

台24線不是競速場！屏警首日聯合稽查抓21件違規

快訊／電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

哈士奇上錯車！　警一看又是「Money」

高鐵旅客行動電源「放背包充電」突起火　警依公共危險罪偵辦

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

酒吧女店員拒陪續攤　男客竟狂噴辣椒水...反遭酒瓶K破頭！

男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告　無條件調解仍要關

宜蘭西馬縫山4登山客迷途1女脫水　消防漏夜救援

屏東2騎士買水果「機車鑰匙都沒拔」　1人騎錯搞烏龍

台南台積電工安意外！工人遭風扇擊中摔落3m　手臂斷裂出血送醫亡

高雄單車阿公騎到屏東內埔迷路　警帶返所補充能量送火車站

台24線不是競速場！屏警首日聯合稽查抓21件違規

快訊／電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

哈士奇上錯車！　警一看又是「Money」

高鐵旅客行動電源「放背包充電」突起火　警依公共危險罪偵辦

40歲男宵夜愛吃「一物」！起床「胸口像被壓住」險猝死

酒吧女店員拒陪續攤　男客竟狂噴辣椒水...反遭酒瓶K破頭！

道奇捕手戰力告急！　史密斯右手受傷進入傷兵名單

NB 1906R成為近期熱門鞋款　8種穿格風格輕鬆融入、與2002R差異一次看

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

不只高鐵！台鐵司機員反對駕駛艙裝監視器　批「流於形式化監控」

解放軍41機艦出海「四面環台」　國防部任務機監控

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告　無條件調解仍要關

宜蘭西馬縫山4登山客迷途1女脫水　消防漏夜救援

【幸福的孩子❤】姑姑扮皮卡丘接下課！給第一天上國小的萌弟驚喜

社會熱門新聞

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

高鐵旅客行動電源自燃　警依公共危險偵辦

清潔員撿32元舊電鍋贈拾荒嬤遭起訴　法務部：針對小額貪污案修法

哈士奇上錯車！　警一看又是「Money」

涉洗錢30億！東引快刀手、茗香園老闆收押

快訊／電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

即／國1新營段火燒車！小客車全面燃燒傷亡不明

練田徑把老婦撞成植物人！高職生要賠736萬

72歲婦領120萬遭阻！警查身分竟是通緝犯

即／高鐵傳行動電源起火！乘客遭燙傷

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

更多熱門

相關新聞

妻跌倒難起身夫行動不便　東港警及時解圍

妻跌倒難起身夫行動不便　東港警及時解圍

新園鄉洪姓男子因妻子在家中跌倒卻無力施救，焦急之下向東港警分局求助，員警簡政弘獲報後，立即安撫情緒並通報119救護車，並趕往現場協助。消防人員到場確認李婦意識清楚、身體無礙後，交由丈夫照料。夫妻倆對警方即時伸援，深表感激。

高雄單車阿公騎到屏東內埔迷路　警助返家

高雄單車阿公騎到屏東內埔迷路　警助返家

即／國1新營段火燒車！小客車全面燃燒傷亡不明

即／國1新營段火燒車！小客車全面燃燒傷亡不明

宜蘭防波堤工程出包　浮台船外海沉沒

宜蘭防波堤工程出包　浮台船外海沉沒

1男1女受困大安溪出海口沙洲　

1男1女受困大安溪出海口沙洲　

關鍵字：

宜蘭大同鄉西馬縫山登山客迷途救援

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名

玖壹壹健志鬆口明年要辦婚禮　春風聽郭書瑤名字冷笑

YTR老爸挨轟炒房回應了！不會笨到買大房投資

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面