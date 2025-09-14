宜蘭西馬縫山4登山客迷途1女脫水　消防漏夜救援

▲宜蘭消防等人員漏夜急救援，將4名迷途在宜蘭大同鄉西馬縫山附近的登山客平安接下山。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

13日下午，一行4人的登山客，於宜蘭大同鄉西馬縫山附近迷途，並有一名女登山客出現輕微脫水情況，所幸經過宜蘭消防隊及林業署的聯合的漏夜急救援，才成功脫困。而這支登山隊伍是於13日上午從宜51線14.8公里處進入山區，原計劃經田古爾溪溪床下山，但在返程途中迷失方向，隨即通報救援。

宜蘭消防局13日下午接獲有4名登山客迷途在宜蘭大同鄉西馬縫山附近的報案後，迅速啟動救援行動。第一大隊、大同分隊及宜蘭分隊派遣人員及車輛前往現場，並通知林業署派員協助。救援行動於當晚7時07分展開，指揮官率領大同分隊6名隊員前往土場，與林業署人員集結後進入山區搜索。至晚間9時30分，救援隊伍與林業署2名人員會合，正式開始入山搜救。

經過數小時的努力，救援隊伍於晚間11時35分成功接觸到待救者。據現場回報，其中一名女性登山者出現輕微脫水情況，救援人員立即提供水及食物進行補給。至11時45分，補給完成後，救援隊伍帶領登山者原路折返，順利完成救援任務。

此次事件再次提醒民眾，登山活動需做好充足準備，包括攜帶足夠的水、食物及導航設備，並事先熟悉路線，以降低迷途風險。宜蘭消防局表示，未來將持續與相關單位合作，提升山區救援效率，確保民眾安全。