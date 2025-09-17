快訊／新店碧潭吊橋「1男落水」！失去呼吸心跳　送醫搶救中

▲碧潭吊橋發生落水事件，老翁失去生命跡象送醫搶救中。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者陳以昇、戴若涵／新北報導
新北市新店區碧潭風景區17日下午1時許發生一起意外！一名年約70歲的老翁因不明原因從碧潭吊橋上墜入碧潭，附近天鵝船業者見狀，趕緊將他救起，並通報救護人員到場，警消抵達後，發現老翁已無生命跡象、身上並無證件，趕緊將人送醫搶救，至於詳細案發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
