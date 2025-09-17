車內侵犯女友人！惡男強脫內褲硬上　辯「失去理智」被起訴

▲女子出遊返家遭男友人強行侵犯。（示意圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

友誼變調！北市楊姓男子開車載女性友人小珍（化名）返家時，突以「按摩」為由毛手毛腳，小珍拒絕不成，竟遭他粗暴壓制，褪去衣褲強行侵犯。小珍身心重創，勇敢報警，士林地檢署依強制性交罪起訴楊男。

年約30幾歲的楊男去年某日晚間載小珍返家，行經新北市一處觀光景點時將車停下，藉口「按摩」之名將手伸進胸罩內撫摸。小珍立刻推拒，但楊男惱羞成怒，竟強行壓制，粗暴拉下安全褲、內褲，並扯開她護住下體的雙手，以手指三度伸入侵犯，最後更以生殖器插入，射精體外。

事後，小珍情緒潰堤，鼓起勇氣報警。檢方為謹慎起見，也傳喚醫師作證，醫師指出，小珍案發後情緒低落、言談異常，並透露自己遭「約會性侵」。此外，小珍的同事也出庭作證，表示她案發後上班狀態異常，經反覆詢問才吐露遭侵犯過程。

檢方進一步查看2人對話紀錄，發現小珍案發後連續4天未回覆楊男訊息，甚至質問「那天…為什麼會有那個行為？」楊男在對話中承認「失去理智」，並向小珍致歉。

檢方認為，小珍供詞前後一致，且有醫師、同事佐證，加上楊男訊息自承，整體證據明確，被害人並無誣告動機，依《刑法》第221條第1項強制性交罪起訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。