女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

▲邱男換到後座「照顧」女友閨蜜，卻演變成侵犯案件。（示意圖／pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

酒後「照顧」變伸狼爪！邱姓男子前年與女友、閨蜜等人飲酒聚會後，趁閨蜜小琪（化名）醉倒車內、意識不清，竟隔衣伸手撫胸揉乳，甚至觸摸下體。刑事部分已判刑10月確定，臺南地院民事庭近日再判邱男賠償15萬元精神慰撫金，並加計年息5%。

判決指出，2023年6月16日晚間，邱男與女友、閨蜜小琪及友人在臺南市餐廳喝酒到凌晨，小琪醉得癱軟，由另一名友人駕車接送。途中邱男換到後座「照顧」小琪，卻在女友就坐在副駕的情況下，先隔著內衣撫摸右胸，再伸入內衣揉捏乳頭。小琪驚醒後多次叫喊「不要碰我」，邱男仍隔著牛仔褲摸下體，試圖伸進褲頭未果。

小琪事後告訴同行友人並報案，檢警依她供述、證人證詞及DNA鑑定結果（案發衣物相關部位檢出非原告DNA，與指控位置一致）認定犯行成立。一審依強制猥褻罪判刑10月，二審駁回上訴，全案可再上訴三審。

民事審理中，邱男否認猥褻，辯稱只是搬運粗魯，且小琪酒醉記憶不可靠；DNA檢驗亦未驗出他的型別。但法官認為，小琪陳述與證人供詞一致，且心理諮商報告顯示她長期情緒低落、自責、失去安全感，確實受重大精神痛苦。考量雙方關係、身分與經濟狀況，判賠15萬元，其餘請求駁回。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。