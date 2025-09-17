　
社會 社會焦點 保障人權

17歲男情殺女大生　最短3年可出獄！林智群揭重判關鍵

記者劉邠如／綜合報導

台中沙鹿情殺案，一名21歲女大學生遭17歲男友持刀連刺三十多刀慘死。兇嫌未成年身分引發社會關注，外界質疑如此兇殘手法，刑責卻可能因年齡減輕。律師林智群分析，依現行法律，未滿18歲者即使犯下殺人罪，仍不能判處死刑或無期徒刑，最高恐僅能判15年至20年，若法官裁量減刑，甚至可能落在7年半至10年，未來符合假釋條件，最快關3年多就可能出獄。但律師也分析，此案如果落入國民法官手中，又有可能是不同情境！

▲▼ 沙鹿命案，駱姓少年IG上經常PO出擔任八家將的照片。（圖／翻攝自IG）

▲沙鹿命案，17歲駱姓少年IG上放上自己擔任八家將的照片。（圖／翻攝自IG）

涉犯刑法殺人罪　本應死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑
林智群指出，從媒體報導來看，兇嫌「朝重要部位連刺三十多刀，犯意明確，應該符合刑法第271條殺人罪」，法定刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。但由於他只有17歲，屬於未成年人，法律上有兩大差別：
一是刑度「得減輕一次」；二是不得判處死刑或無期徒刑。也就是說，原本的死刑會降為無期徒刑，無期徒刑再往下一格，落在15年至20年有期徒刑。

若適用減刑　恐僅7.5年至10年
林智群說明，未成年人「得減刑」並非必然，法官可依案情裁量是否減輕。如果採減刑，15年至20年將對折為7年半至10年。依規定，服刑期滿三分之一即可申請假釋，換言之，「如果被判7年半，關三分之一，大約3年多就可能提出假釋申請」，雖不保證核准，但確實存在最輕服刑僅4年左右就出獄的可能。

法官有裁量空間　兇殘手法恐不減刑
至於外界擔心少年因有社會歷練或涉灰色行業，是否會影響判刑？林智群指出，這會影響的是法官認為「要不要給予減刑」。因為法律規定14歲以上、18歲以下犯罪可「得減輕」，但若手段兇殘，或少年早已具社會經驗，並非年幼無知的學生，法官就可能不採減刑。如此一來，判決範圍仍在15至20年之間，但無法再提高。

民事賠償恐難實現
至於死者家屬的求償問題，林智群指出，民事責任上，兇嫌本人及其父母都須連帶賠償。然而，若如媒體報導兇嫌曾任車手、涉灰色產業、家庭經濟狀況不佳，「即便法院判決賠償，家屬最後恐怕仍拿不到錢，讓死者更加冤枉。」

國民法官審理可能影響量刑
林智群進一步提到，重大殺人案通常可由國民法官參與審理，雖未確定未成年是否納入，但若由國民法官審理，民意觀感將被納入考量，「也許法官就不會給予減刑」，使判決維持在15至20年之間。

▲▼沙鹿命案，17歲駱姓少年砍死18歲顏姓前女友，現場路面留下大片鮮血。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲沙鹿命案，17歲駱姓少年砍死前女友，現場路面留下大片鮮血。（圖／記者白珈陽攝）

 
