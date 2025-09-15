　
社會 社會焦點 保障人權

假釋期滿剩不到1個月！桃園男一刀刺穿心臟奪命　重判無期定讞

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

男子因KTV口角，持彈簧刀刺破對方心臟，犯下殺人命案。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子陳瑋先前因販毒入獄，在2022年初獲得假釋。2023年11月間、距離他假釋期滿剩不到1個月，他深夜到桃園區中壢某KTV歡唱，與其他包廂的人發生口角，陳男持彈簧刀攻擊，對方的余姓友人見狀前來協助，陳男竟刺破余男心臟，余當場死亡。一審桃園地院國民法官重判無期徒刑，二審也維持，全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

判決指出，現年30歲的陳男，先前因販賣第三級毒品遭判刑5年2月確定。2022年1月底獲得假釋出獄，假釋期間至2023年12月5日期滿。但他在2023年11月中，與朋友相約中壢某KTV飲酒歡唱，一夥人玩樂到隔日清晨6點多才離去。

當時陳男在KTV大門口，誤以為其他包廂的謝姓男子，以「衝三小（台語）」等語挑釁，陳男隨即出拳攻擊謝男；謝男不甘示弱，2人互毆。陳男取出隨身攜帶的彈簧刀，朝謝男頸部、頭部揮砍數次，造成謝男臉部及右側後胸壁的表淺損傷。謝男友人余姓男子見狀，趕緊上前勸架，一把推倒陳男。

陳男起身後，抓起彈簧刀往余男左側下腹、左側胸部，各別猛力刺入1刀，余男因心臟左心室、心尖遭彈簧刀刺穿，當場噴血。現場因血跡大量噴濺，慘不忍睹，眾人一團混亂。至於陳男則丟掉彈簧刀，悠悠哉哉撿起地上的包包、物品，搭車離去。而被刺穿心臟的余男，因胸腔內大量出血（出血量約1,950毫升）當場死亡。檢警循線逮捕陳男，並依照殺人罪嫌提起公訴。

一審由桃園地院國民法官審理，陳男辯稱當時並無殺人犯意，僅有傷害故意；另外他也說，當天因為飲酒，已經失去辨識行為違法的能力，主張減刑。但國民法官根據陳男攻擊的部位、力道，認定陳男具有殺人故意，構成殺人罪；另外國民法官也勘驗案發後的監視器畫面，認為陳男殺人後，丟棄彈簧刀，撿拾散落包包、拖鞋，再從容搭車離開，毫無酒醉之行為態樣，認定陳男當時仍具有辨識行為違法能力。

最後國民法官量刑時，認為陳男假釋時犯案，有加重理由；另外陳男犯後否認殺人犯行、未能與被害人家屬達成和解，因此國民法官將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴二審，高等法院二審也駁回上訴，維持無期徒刑。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

09/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

