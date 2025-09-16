　
港務公司與氣象署簽合作備忘錄　共建「港區微氣候觀測系統」

▲▼台灣港務公司今與中央氣象署簽訂合作備忘錄。（圖／氣象署提供）

▲台灣港務公司今與中央氣象署簽訂合作備忘錄。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

隨著極端氣候發生頻率與強度持續攀升，颱風、暴雨與強風巨浪短時間易對港口營運造成重大衝擊，台灣港務公司今與中央氣象署簽訂合作備忘錄，涵蓋港區微氣候觀測、氣象資料共享、海象預測服務、即時決策支援系統建置等，提升船舶進出港決策效率。

台灣港務公司總經理王錦榮今代表與氣象署長呂國臣簽署合作備忘錄，將結合氣象署觀測與預報技術，透過即時資訊共享與預警，協助各港提前部署，確保港口運作不中斷，並提升航運安全。

港務公司董事長李賢義指出，近年極端氣候發生頻率與強度增加，港口在營運與安全上面臨更大挑戰，此次簽署合作備忘錄，將推動海氣象資料共享、港區防災決策支援，以及共構「港區微氣候觀測系統」，透過即時氣象資料共享與預警，能提前啟動必要防災減災措施，初期將以高雄港為示範，再逐步擴展至其他國際商港。

呂國臣表示，在資料服務方面，氣象署將擴大海氣象資訊整合至港務公司的營運管理系統，提升港口即時應變能力；在觀測量能方面，將再強化港區與船舶海氣象監測，並提供觀測儀器的專業校驗，作為港口決策依據；在人才培育方面，雙方共同辦理教育訓練與研討工作坊，讓港口作業人員具備面對極端天氣時的預報資訊判讀與應變能力。

此外，呂國臣指出，此次雙方合作也納入永續發展目標，關注文化資產保存與活化，促進文化創意與地方產業結合。

港務公司與氣象署簽合作備忘錄　共建「港區微氣候觀測系統」

