陸配亞亞感傷「骨肉分離之痛誰懂？」　被不公對待「深信」家會團聚

▲陸配網紅亞亞（劉振亞）談及近半年與家人分離心情煎熬又難受。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南長沙報導

陸配網紅亞亞（劉振亞）被台灣方面認定涉及「武統」言論，移民署於今年3月25日前要求她離境返回大陸。如今半年過去，亞亞也以台灣自媒體人身分，帶著女兒參加老家湖南舉行的第十七屆湘台會。談及返回大陸生活，亞亞接受台媒訪問也表示，台灣家人還是希望自己能回去團聚，她內心也很糾結，重回曾傷害、排斥自己的台灣感到很受傷，但也不願家庭長期分裂，尤其兒子與婆婆身體不舒服時，自己不在身邊就難受，還是會透過各種申訴管道，讓家再次團聚。

陸配網紅亞亞（劉振亞）因涉及「武統」言論，遭移民署要求強制出境，返回大陸快半年時間，亞亞還是無法接受被迫與家人分離，日前針對遭強制出境一事進行行政訴訟，依舊沒有太多進展。

身為湖南人亞亞帶著女兒今16日出席湘台會，並且接受台媒訪問談及自己近況。亞亞無奈的說，這段經歷讓她和家人陷入痛苦的骨肉分離，她認為這就是「政治迫害」與「不公對待」，並且再次解釋自己當初沒有煽動「武統」言論，只是針對時事說出個人看法，不明白為何被台灣政府扣上「武統」帽子，甚至整個家也被拆散。

亞亞也透露，自從3月25日返陸，目前先將小女兒接回大陸，2個兒子仍暫留台灣讀書。她強調，不會讓家四分五裂太久，只能一步一步走，見招拆招」，台灣的家人與丈夫都有共識一起度過這段難關。

談到丈夫與婆家的看法？亞亞說，丈夫與婆婆都是土生土長的台灣人，因此希望她能回台，畢竟整個家庭重心在那裡，「他們不可能舉家搬到大陸，這是不現實的」，

談到自己個人想法，亞亞也充滿糾結與無奈，也反問自己，「我的娘家如此強大，為什麼還要回到一個排斥、不接受我的地方？」回想自己嫁到台灣也十多年，生活、工作都在台灣，直到3名子女出生，台灣已經是自己第二個家鄉，最後受到政治打壓，內心真的很難受。

關於兩個孩子未來的學業選擇，她表示，自小就教導孩子不能忘本，「我們是堂堂正正的中國人，這和政治立場沒有關係，是血脈的傳承」。但她也坦言，若孩子轉來大陸就學，必須面對進度與課程差異，還要重新建立朋友圈，對他們會是一大壓力。

「不管孩子選擇在哪裡，相信最終會一家團聚。」亞亞眼眶也微微泛紅，想起這段分離讓家人承受巨大痛苦，尤其當婆婆與兒子身體不舒服時，自己無法陪伴身邊，內心十分煎熬難受。

最後，亞亞也說，「像我們這樣身份，我是陸配也是一名母親，即使娘家強大又溫暖，台灣更有牽掛的親人，這份血脈連結是無法割捨，也是心裡最柔軟也最難承受的地方。」