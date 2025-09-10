誰讓陸配活的不安心？　國台辦痛批民進黨打壓迫害的「罪魁禍首」

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

國台辦日前指出，除非民進黨用「台灣省」名義提出請求，否則不會配合台方關於提供註銷戶籍證明的要求，陸委會卻表示不可能用「台灣省」的名義來配合大陸的要求，還稱大陸刻意讓在台陸配活的不安心。對此，大陸國台辦也反問，是誰在操作「兩國論」，讓陸配活得不安心？批評民進黨才是打壓迫害，嚴重破壞陸配正常生活的罪魁禍首。

陳斌華首先指出，民進黨逼迫兩岸婚姻家庭夫妻離別、骨肉分離，強迫在台定居超過20年的陸配補繳，所謂喪失戶籍證明，對有關公職的兩岸婚姻家庭當事人進政治打壓，剝奪其正當權利，

陳斌華表示，這一樁樁惡行，目的都是在炮製所謂的國際國籍問題，操弄「兩國論」，「究竟是誰破壞兩岸同胞安寧生活？是誰讓在台陸配活的不安心？」

陳斌華強調，民進黨不擇手段，打壓迫害陸配，嚴重破壞他們的正常生活，損害他人的利益福祉，就是讓陸配生活不安定、不安心的罪魁禍首。「現在妄圖混肴視聽，倒打一耙，可謂無恥至極。」

回顧花蓮陸配村長鄧萬華事件，因具有中華人民共和國國籍，被內政部解除職務，她向媒體投書表達不滿，要提起訴願。對此，陸委會日前表示，依照《國籍法》，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，這是基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。

陸委會副主委、發言人梁文傑表示，陸配參選人們一直在陳情，但並沒有看到有人真的去申請放棄中國國籍，「只是一直說沒有辦法放棄，應該先去試試看。」